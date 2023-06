Sound Blaster Katana SE: la soundbar perfetta per i gamer

Creative Technology annuncia Sound Blaster Katana SE, l’ultima soundbar da gioco che si aggiunge alla consolidata serie Katana, che ora permette di godere di un audio potente e avvolgente. Grazie al pluripremiato sistema bi-amplificato a quattro driver e al DSP multi-core proprietario di Creative, quest’ultima soundbar è in grado di riprodurre un audio ricco e potente con chiarezza e volume eccellenti, anche senza bisogno di un subwoofer.

Grazie alla tecnologia Super X-Fi, alle funzionalità di surround virtuale 5.1 e alle versatili opzioni di connettività, Sound Blaster Katana SE è la soundbar ideale per i giocatori, gli amanti del cinema e della musica e che desiderano un’esperienza audio elevata senza sacrificare lo spazio o la qualità audio. Sound Blaster Katana SE offre una soluzione audio potente e senza interruzioni per gli coloro che desiderano migliorare il proprio audio. Dotata di tweeter a cupola in tessuto da 0,75″ che contribuiscono a produrre alti più puliti e raffinati e di doppi driver up-firing da 3″ per bassi dal suono pieno, questa nuova soundbar supera le aspettative e offre un’esperienza audio impressionante nonostante le sue ridotte dimensioni. Sound Blaster Katana SE è anche un decoder Dolby Audio certificato, che consente di ricreare facilmente l’esperienza audio cinematografica nel comfort della propria casa.

Ciò che distingue Sound Blaster Katana SE è la sua tecnologia Super X-Fi, che consente di godere di un’esperienza audio coinvolgente attraverso le cuffie, perfetta per le partite notturne senza disturbare i vicini. Inoltre, i giocatori possono attivare la modalità Battaglia SXFI e la modalità Scout per ottenere un vantaggio competitivo nei giochi FPS, individuando con precisione la posizione del nemico grazie a indicazioni audio e rilevamento sonoro migliorati in battaglia. Collegando la soundbar all’app Creative, è possibile personalizzare l’esperienza audio con la suite Acoustic Engine e scegliere le modalità di illuminazione RGB che si preferisce, rendendola unica. Queste impostazioni personalizzate possono essere salvate come profili sull’app o sui pulsanti programmabili del telecomando, consentendo di accedere facilmente alle configurazioni audio e di illuminazione preferite. Inoltre, la soundbar può essere facilmente montata a parete, diventando così un’aggiunta comoda e poco ingombrante a qualsiasi sistema di intrattenimento domestico.

Sound Blaster Katana SE di Creative è utile anche come hub audio unico con un’ampia varietà di opzioni di connettività, tra cui: USB, HDMI ARC, porta ottica, jack per cuffie e Bluetooth 5.0 wireless. Funziona anche con diverse piattaforme, dalle console di gioco come PS5, PS4, Xbox e Nintendo Switch a PC, Mac e dispositivi mobili. La soundbar all-in-one è dotata anche di un microfono beamforming integrato, che consente di partecipare alle chiamate, una funzione ideale per le videoconferenze. Sound Blaster Katana SE ha un prezzo di € 329,99 ed è disponibile su Creative.