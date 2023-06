Payday 3: ecco il nuovo video diario di sviluppo

Payday 3 sarà finalmente lanciato quest’anno dopo anni di sviluppo e lo sviluppatore Starbreeze Studios ha iniziato a commercializzare seriamente il gioco in vista della sua uscita. All’Xbox Games Showcase all’inizio di questa settimana, abbiamo avuto modo di vedere per la prima volta un filmato di gioco in un lungo trailer, insieme alla conferma del lancio a settembre, e ora Starbreeze ha pubblicato un diario degli sviluppatori per rivelare altri nuovi dettagli.

Come già rivelato in precedenza, Payday 3 sarà ambientato a New York City, invece che a Washington D.C. come il suo predecessore, e vedrà anche il ritorno del cast principale del gioco originale. Starbreeze parla di questi dettagli nel dev diary, illustrando anche alcune nuove meccaniche di gioco, come la possibilità di prendere ostaggi e scambiarli con i poliziotti per guadagnare tempo per le rapine, o la presenza di una fase aggiuntiva tra lo stealth e il combattimento, in cui i nemici allertati cercheranno prima i giocatori prima di iniziare il combattimento vero e proprio. Per maggiori dettagli, guardate il video qui sotto.

Payday 3 verrà lanciato il 21 settembre per PS5, Xbox Series X/S e PC.