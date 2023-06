Final Fantasy XVI: annunciata la partnership con DLYNR

In occasione dell’imminente lancio, Final Fantasy XVI è felice di annunciare una fantastica partnership con DLYNR, urbanwear italiano nato a Milano nel 2013. Per celebrare l’uscita del prossimo capitolo standalone dell’iconica serie di Final Fantasy in esclusiva su console PlayStation 5 (PS5), giovedì 22 giugno dalle 18.00 alle 21.00 presso il flagship store di DLYNR in Corso di Porta Ticinese 83 a Milano si terrà un imperdibile launch party con numerosi ospiti e straordinari outfit ispirati a Final Fantasy XVI.

Il noto brand italiano di abbigliamento di urbanwear ha selezionato 8 artisti per realizzare 8 outfit esclusivi ispirati agli Eikons di FINAL FANTASY XVI, le creature più potenti e letali di tutta Valisthea. Durante il launch party, in cui ciascuno degli outfit verrà indossato da un influencer, saranno presenti anche gli artisti che li hanno realizzati, i tre cosplayer di Clive (Leon Chiro), Jill (Luce Cosplay) e Benedikta (Kamisama Lisa) coordinati da Epicos, oltre a un DJ Set di Pretty Mo e un bar gestito in collaborazione con Red Bull. Inoltre, i primi fan che si presenteranno all’evento riceveranno una goodie bag personalizzata con un regalo esclusivo, disponibile fino ad esaurimento scorte.

Qui di seguito un elenco degli artisti e influencer associati a ciascun Eikon di Final Fantasy XVI:

Phoenix Artista: Eke Influencer: Theo

Ifrit Artista: Maz Influencer: Giulia Premi

Shiva Artista: Nadiconan Influencer: Plant

Ramuh Artista: Frasc Influencer: Voghelita

Garuda Artista: Mark Influencer: Fossa

Titan Artista: Warios Influencer: Favij

Odin Artista: Nick Influencer: Fiks

Bahamut Artista: Antonio Bravo V. Influencer: Maddie



Infine, tutti i fan di Final Fantasy XVI oltre a poter ammirare in prima persona i diversi outfit ispirati agli Eikon, potranno provare il gioco presso il flagship store di DLYNR in Corso di Porta Ticinese 83 a Milano da venerdì 23 giugno in un’area gaming a tema.

Final Fantasy XVI introduce i giocatori in una storia completamente nuova nell’universo di Final Fantasy, un epico fantasy dark che si svolge nel regno di Valisthea, una terra benedetta dalla luce dei Cristalli Madre e dove la pace vacilla mentre la diffusione della Piaga minaccia di distruggere i suoi domini. Il destino della terra è deciso dagli Eikon, potenti bestie evocate e dai loro Dominanti, uomini e donne che sono stati benedetti con la capacità di invocarli e padroneggiarli. Questa è la storia di Clive Rosfield, un guerriero a cui è stato conferito il titolo di “Primo Scudo di Rosaria” e che ha giurato di proteggere suo fratello minore Joshua, il Dominante della Fenice, l’Eikon del Fuoco. In poco tempo, Clive sarà coinvolto in una grande tragedia e giurerà vendetta sull’Eikon Oscuro noto come Ifrit, un’entità misteriosa che porta con sé calamità.

Final Fantasy XVI sarà disponibile per console PlayStation 5 il 22 giugno 2023.