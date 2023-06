Aliens Dark Descent: ecco lo story trailer

Focus Entertainment e Tindalos Interactive, in collaborazione con 20th Century Games, hanno pubblicato un nuovo trailer incentrato sulla storia di Aliens Dark Descent, lo strategico tratto dalla celebre serie. Filmato che potete vedere in fondo alla notizia.

Questa la descrizione del gioco:

Sconfiggi la minaccia degli Xenomorfi e scopri i segreti di Lethe

In Aliens: Dark Descent, gli orrori e le meraviglie di un’autentica narrazione di Alien si sviluppano attraverso una campagna cinematografica ricca di sinistri segreti, iconici Xenomorfi e nuovissime minacce. Una serie di abilità tattiche entrano in gioco per reclutare, far salire di livello e comandare una squadra di Colonial Marines in tempo reale e come un’unica unità, con controlli intuitivi sia su tastiera e mouse che sul controller. Qualsiasi comando impartito tramite le comunicazioni viene prontamente eseguito dal Marine meglio equipaggiato per la situazione, in base alle sue capacità e al suo equipaggiamento. I giocatori dovranno usare il loro ingegno per navigare in livelli ampi, persistenti e reattivi. Tuttavia, i segni vitali di ogni marine devono essere monitorati con cautela, perché la morte è permanente.

Lasciandovi al filmato qui sotto, vi ricordiamo che sono disponibili i pre-ordini, e che Aliens Dark Descent arriverà il 20 giugno su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One e PC.