Shattered Heaven: ci saranno regolari aggiornamenti, novità sulla localizzazione

Questa la descrizione del gioco, in fondo il trailer presentato al Future Game Show,la nostra recensione:Shattered Heaven nasce da una genuina inclinazione verso la sperimentazione e si caratterizza sia per la commistione di generi e gameplay sia per una struttura narrativa che pone al centro dell’attenzione temi maturi e di inclusione affidati a personaggi dalle mille sfaccettature e incorniciati da un contesto crudo e spietato. Un gameplay stratificato e ricco di elementi si sovrappone all’attenzione per l’aspetto narrativo, permettendo al giocatore di esplorare complessi dungeon su più livelli, prendendo il controllo di una squadra composta da tre differenti personaggi, ciascuno con il proprio esclusivo mazzo di carte e abilità. Uno strutturato segmento dedicato allo sviluppo dei personaggi e alla gestione delle risorse in perfetto stile gioco di ruolo rende l’esperienza offerta da Shattered Heaven personalizzabile e adattabile a ogni stile di gioco. Inoltre, la natura roguelike del titolo, attualmente in fase di miglioramento, arricchirà di ulteriore varietà e profondità ogni partita, rendendo le spedizioni sempre diverse e aumentando a dismisura il livello di rigiocabilità. Da non perdere la possibilità di offrire agli sviluppatori il proprio feedback, nell’attesa che le tante novità in arrivo nei prossimi mesi vengano implementate!