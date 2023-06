The Last of Us: in arrivo altri titoli della serie, conferma Neil Druckmann

Il franchise The Last of Us ha compiuto 10 anni di vita e Neil Druckmann ha celebrato questa ricorrenza sul suo profilo Twitter. Nonostante Naughty Dog non abbia diffuso alcun annuncio per festeggiare il decennale della serie, ci ha pensato lo stesso Druckmann a confermare “altri” giochi (della saga) pronti ad arrivare su PlayStation.

“Buon decimo anniversario, The Last of Us! Questa strada ha avuto i suoi alti e bassi… ma guardando indietro… non posso negare quella vista! Grazie per tutto l’amore che avete dimostrato a questo mondo e ai suoi personaggi che significano così tanto per noi! Altri The Kast of Us sono in arrivo… fino ad allora, resistete e sopravvivete!”

Cercando di decifrare le parole del capo di Naughty Dog, non possiamo che tradurle con lo sviluppo del multiplayer del titolo e un nuovo capitolo della serie, magari la tanto attesa “Parte 3”. Non resta che attendere aggiornamenti su questi nuovi giochi, che al momento però non parrebbero essere proprio all’orizzonte.