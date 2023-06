Grasshopper Manufacture: il direct svela un nuovo gioco

Il primo Direct di Grasshopper Manufacture ha mostrato brevemente il suo prossimo gioco. Il team di Goichi Suda ha fatto un piccolo cenno al suo prossimo progetto mostrandolo brevemente durante un video di presentazione.

Il primo Grasshopper Direct dello studio è stato un video di 11 minuti contenente scenette comiche, strani trailer di finti film e un montaggio dei giochi passati dello studio.

Si conclude con i conduttori dello show che sentono un rumore nella stanza dietro di loro, andavano a indagare e trovavano il fondatore e CEO di Grasshopper, Suda51 seduto su un divano a giocare a un gioco sconosciuto.

Suda mette rapidamente in pausa il gioco, si mette davanti allo schermo per oscurarlo e dice qualche parola sul 25° anniversario di Grasshopper. Prima di mettere in pausa, si intravede una foresta di notte.

“Va bene così?”, chiede. “Il nostro prossimo gioco è proprio qui sullo schermo”.

Il breve scorcio non rivela molto. Si vede parte dell’interfaccia, ma non si capisce gacnhé.

Quando Suda capisce cosa sta succedendo, mette in pausa il gioco, mostrando una schermata dell’inventario con il protagonista (sfocato) in piedi al centro.

La schermata dell’inventario mostra una serie di slot vuoti per gli oggetti, oltre a misuratori per la salute, il sangue e qualcosa chiamato Emerald Flowsion. Vengono inoltre elencate due armi, denominate Spazer e Brynhildr.

Non è detto che questi nomi forniscano indizi sul contenuto del gioco: l’Emerald Flowsion è una mossa di wrestling, lo Spazer è un tipo di raggio laser visto in Metroid e il Brynhildr è un riferimento norreno, ma i giochi di Grasshopper fanno spesso riferimento a cose che Suda ritiene semplicemente belle.

Nel corso del Direct sono stati mostrati altri filmati della remaster di Shadows of the Damned, annunciata di recente, che secondo il video “arriverà probabilmente su tutte le piattaforme attuali”.