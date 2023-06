Valorant: nuovi dettagli sul Deatmatch a squadre

Riot Games ha svelato ulteriori dettagli sul Deathmatch a squadre, la nuova modalità di gioco 5 vs 5 di VALORANT in cui i giocatori possono affrontare una squadra nemica in tre nuove mappe personalizzate. Nel Deathmatch a squadre, i giocatori possono scegliere la dotazione per ogni fase all’inizio della partita o ogni volta che si trovano in base. Inoltre, in giro per ogni mappa sarà possibile trovare generatori di armi, sfere di guarigione e sfere Ultima. Quattro fasi a tempo, niente spese, giocatori che rientrano in gioco a intervalli di 1,5 secondi e una sola chiave per la vittoria: la prima squadra che arriva a 100 uccisioni vince.

Qui sotto una serie di nuovi screenshot.

Pe l’occasione è stato pubblicato anche un nuovo trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

Dichiara Kyle Powell, progettista di gioco:

“Il nostro obiettivo per il Deathmatch a squadre era la creazione di un’esperienza incentrata sul combattimento in cui i giocatori potessero mettere in mostra la loro creatività e le loro capacità di esecuzione. Questa modalità permette ai giocatori di competere con un minor numero di restrizioni in un ambiente che premia le giocate audaci e i riflessi rapidi. Abbiamo semplificato molti aspetti di VALORANT per mantenere sempre viva l’azione e la possibilità di trovare il combattimento successivo. VIVI. MUORI. RIPARTI DA CAPO”.

Inoltre, il sistema dei progressi di VALORANT subirà un cambiamento, volto a offrire ai giocatori nuovi modi per ottenere ricompense. Tra gli aggiornamenti vi è il rinnovamento delle missioni giornaliere, che introduce nuovi traguardi giornalieri chiamati checkpoint, una nuova valuta gratuita chiamata Crediti Kingdom, spendibile per sbloccare vari ornamenti, eventi Reclutamento agente e molto altro ancora.

L’Atto I dell’Episodio 7 di VALORANT inizia il 27 giugno. Qui sotto il nuovo trailer.