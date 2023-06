Pitbull sale sul palco di Samba de Amigo

SEGA ha annunciato oggi la collaborazione con la celebre icona pop Pitbull, che sarà tra i cantanti protagonisti della serie musicale più scatenata che ci sia.

Durante la festa più pazza di sempre, i giocatori potranno ballare e mettersi in posa sulle note di una playlist di canzoni di Pitbull in Samba de Amigo: Party Central per Nintendo Switch e Samba de Amigo per Meta Quest, tra cui:

L’amatissimo “Shake Senora (con T-Pain e Sean Paul)”!

Un nuovo brano, “Let’s Take a Shot”, sarà pubblicato come singolo per il prossimo album di Pitbull, Trackhouse!

Tutte e due le tracce saranno disponibili per entrambi i titoli all’interno di un aggiornamento gratuito del Day 1! Il gioco base include anche un’altra hit di Pitbull, “Celebrate”, che abbiamo già annunciato in un precedente aggiornamento.

Samba de Amigo: Party Central uscirà su Nintendo Switch il 29 agosto 2023. L’uscita di Samba de Amigo su Meta Quest 2 e Meta Quest Pro è prevista per questo autunno, e per Meta Quest 3 più avanti quest’anno. Per ulteriori informazioni, inclusi i negozi in cui i giocatori possono prenotare i due giochi, potete visitare il sito web ufficiale sito web ufficiale.

Caratteristiche salienti