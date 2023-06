Darkstar Wireless: CORSAIR presenta il nuovo mouse gaming

CORSAIR, azienda leader nella produzione di accessori e dispositivi a prestazioni elevate dedicati a gamer e content creator, oggi ha presentato un nuovo modello che va ad aggiungersi alla gamma di mouse gaming ad alte prestazioni: DARKSTAR WIRELESS. Realizzato per garantire l’eccellenza in qualsiasi genere, questo versatile mouse wireless ridefinisce il modo in cui sono progettati i mouse gaming grazie ad un’esclusiva configurazione dei pulsanti laterali che permette facilmente di controllare molteplici azioni. Con DARKSTAR potrete superare i vostri limiti sul campo di battaglia dei giochi MMO, e non solo.

Grazie ad un numero incredibile di pulsanti programmabili, ben 15, DARKSTAR WIRELESS vi consente di avere a portata di mano tutti i vostri incantesimi e azioni di gioco, grazie alla possibilità di sfruttare appieno il gruppo laterale a sei pulsanti posizionato attorno ad un’impugnatura centrale testurizzata. Il pollice viene quindi strategicamente utilizzato per massimizzare efficacia e controllo, riducendo allo stesso tempo gli sforzi durante le lunghe sessioni di gioco.

DARKSTAR WIRELESS garantisce inoltre l’accesso alla connettività wireless per permettervi di giocare nel modo che preferite, senza compromettere la vostra velocità o reattività. Sperimentate quindi l’incredibile hyper-polling a 2.000 Hz tramite la tecnologia SLIPSTREAM WIRELESS con latenza inferiore a 1 ms oppure connettetevi ad un’ampia gamma di dispositivi con il versatile protocollo Bluetooth. La batteria a lunga durata di DARKSTAR WIRELESS vi consente di giocare fino a 80 ore e potrete continuare ad utilizzarlo anche durante la ricarica tramite cavo USB.

Quando dovete fare affidamento sul vostro mouse per sbaragliare i nemici più agguerriti, DARKSTAR WIRELESS si rivela un alleato insostituibile. Il suo sensore ottico estremamente accurato CORSAIR MARKSMAN da 26.000 DPI registra ogni movimento e tocco del mouse con precisione millimetrica ed è personalizzabile con incrementi di singoli DPI. DARKSTAR è dotato di pulsanti CORSAIR QUICKSTRIKE caricati a molla, che vi consentono di fare clic in rapida successione senza incontrare ritardi di nemmeno un millisecondo, mentre ogni interazione viene registrata dagli switch ottici istantanei.

Che siate giocatori di alto livello oppure appassionati di MMO, ogni utente avrà la possibilità di personalizzare le impostazioni e l’illuminazione RGB del mouse DARKSTAR WIRELESS in modo tale da adattarlo alle proprie necessità e stile di gioco. Grazie al potente e versatile software CORSAIR iCUE, rinnovato con la sua ultima release alla versione 5, sarete in grado di personalizzare gli effetti di illuminazione RGB del mouse, impostare i DPI, assegnare macro, calibrare la superficie del sensore e molto altro ancora. Avrete inoltre la possibilità di salvare le vostre impostazioni personalizzate e richiamarle in un clic utilizzando i cinque profili integrati, per accedere comodamente ovunque tu stia giocando.

Grazie ai suoi molteplici pulsanti programmabili ed un design straordinariamente ergonomico e impreziosito da eleganti effetti RGB, DARKSTAR WIRELESS vi consentirà di andare oltre ciò che finora hai ritenuto possibile.

Disponibilità, garanzia e prezzi

Il mouse gaming CORSAIR DARKSTAR WIRELESS è ora disponibile presso il negozio online CORSAIR e la rete di rivenditori e distributori online autorizzati CORSAIR presente in tutto il mondo.

Il mouse gaming CORSAIR DARKSTAR WIRELESS è coperto da una garanzia di due anni ed è supportato dall’assistenza clienti e dal supporto tecnico di CORSAIR disponibili in tutto il mondo.

Per i prezzi aggiornati del mouse gaming CORSAIR DARKSTAR WIRELESS, consulta il sito Web di CORSAIR o contatta i rappresentanti vendite o PR CORSAIR locali.

Pagine Web

Per ulteriori informazioni sul mouse CORSAIR DARKSTAR WIRELESS, potete visitare:

https://www.corsair.com/darkstar-wireless

Per un elenco completo dei mouse gaming CORSAIR, potete visitare:

https://www.corsair.com/c/gaming-mouse