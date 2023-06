Like a Dragon Infinite Wealth: nuovo trailer durante l’RGG Summit Summer

L’editore SEGA e lo sviluppatore Ryu Ga Gotoku Studio hanno condiviso nuove informazioni su Like a Dragon: Infinite Wealth durante l’evento RGG Summit Summer 2023. Il titolo è stato presentato la prima volta durante l’Xbox Showcase 2023.

Il produttore Masayoshi Yokoyama ha confermato che la spiaggia mostrata nel recente teaser trailer si trova in un paese al di fuori del Giappone, ma non ha specificato esattamente dove. Il trailer stesso è in realtà solo un filmato tratto dall’inizio di un capitolo del gioco. La nuova posizione sconosciuta è solo una delle posizioni del gioco. Like a Dragon: Infinite Wealth promette i luoghi più grandi nella storia della serie, con Isezaki Ijincho a Yokohama che tornerà. Inoltre, è stato anche mostrato un breve filmato con una conversazione tra Kazuma Kiryu e Ichiban Kasuga. Di seguito una panoramica della serie Like a Dragon:

Like a Dragon, precedentemente nota come Yakuza, è una serie di videogiochi action-adventure con elementi picchiaduro pubblicati di SEGA per console e PC. La serie è incentrata principalmente su Kazuma Kiryu del clan Tojo, il quale è legato Profondamente all’onore e al rispetto verso i deboli, a differenza degli altri membri della Yakuza. Il franchise è ideato da Toshihiro Nagoshi. Negli anni 2010 Nagoshi ha lasciato SEGA, anche se lo sviluppo della serie è continuato presso RGG Studio. In seguito alla pubblicazione di Yakuza: Like a Dragon nel 2020, SEGA ha confermato che i nuovi giochi della serie verranno distribuiti con il titolo Like a Dragon, abbandonando il marchio Yakuza introdotto nel 2006.

Like a Dragon: Infinite Wealth uscirà all’inizio del 2024 per PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One e PC tramite Steam e Microsoft Store. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.