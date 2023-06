Like a Dragon Gaiden The Man Who Eresed His Name: nuove informazioni all’RGG Summer Summit

L’editore SEGA e lo sviluppatore Ryu Ga Gotoku Studio hanno rilasciato nuove informazioni, durante l’RGG Summer Summit, per Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name. Il titolo è stato mostrato al Summer Game Dest 2023. Trovate i trailer dello stile Yakuza e dello stile Agente qui sotto. Di seguito una panoramica tramite il sito ufficiale:

Cosa dovete sacrificare per proteggere coloro che amate? Un’ex leggenda nel mondo della yakuza, Kazuma Kiryu finge la sua morte per proteggere i suoi cari. Di tanto in tanto riceve missioni come agente segreto per la Daidoji Faction, un’organizzazione oscura che un tempo operava come faccendiere per il governo. L’esistenza stessa di Kiryu è tenuta segreta all’interno di Daidoji. Lì langue ogni giorno nella sua solitudine autoimposta. Finché un giorno arriva qualcuno per riportare Kiryu nell’ovile.

Caratteristiche

Stile Yakuza : dominate i vostri nemici con la forza bruta. La forma finale dello stile di rissa caratteristico di Kiryu. Colpite i nemici con una feroce raffica di pugni e calci o usate il vostro ambiente come arma.

: dominate i vostri nemici con la forza bruta. La forma finale dello stile di rissa caratteristico di Kiryu. Colpite i nemici con una feroce raffica di pugni e calci o usate il vostro ambiente come arma. Stile agente : sottomettete i bersagli con la massima velocità. L’arte marziale segreta praticata dagli agenti della Fazione Daidoji. Nome in codice Lo stile di combattimento preferito di Joryu. Uno stile rapido e letale ispirato a diverse arti marziali in tutto il mondo. Incorporate l’uso di gadget per eliminare rapidamente i nemici. Mescolate e abbinate entrambi gli stili per abbattere i vostri nemici.

: sottomettete i bersagli con la massima velocità. L’arte marziale segreta praticata dagli agenti della Fazione Daidoji. Nome in codice Lo stile di combattimento preferito di Joryu. Uno stile rapido e letale ispirato a diverse arti marziali in tutto il mondo. Incorporate l’uso di gadget per eliminare rapidamente i nemici. Mescolate e abbinate entrambi gli stili per abbattere i vostri nemici. Sotenbori, Osaka : Sotenbori, Osaka funge da ambientazione principale del gioco. Nelle aree sotto il controllo dell’Alleanza Omi, c’è un’alta probabilità che qualcuno riconosca Kiryu.

: Sotenbori, Osaka funge da ambientazione principale del gioco. Nelle aree sotto il controllo dell’Alleanza Omi, c’è un’alta probabilità che qualcuno riconosca Kiryu. Isezaki Ijincho, Yokohama: una città a Yokohama vicino al porto che ospita il Seiryu Clan, l’unica organizzazione yakuza della zona. Diventano l’obiettivo di Kiryu mentre tenta di risolvere un caso.

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name uscirà il 9 novembre per PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One e PC tramite Steam e Microsoft Store.