Final Fantasy XVI: il nuovo trailer mostra le funzioni next gen

In vista della data di uscita del 22 giugno per Final Fantasy XVI, lo sviluppatore Square Enix insieme a PlayStation hanno rilasciato un nuovo gameplay trailer. Il video, soprannominato Next Gen Immersion Trailer, si concentra su come il titolo utilizza le funzionalità hardware e software di PlayStation 5. Date un’occhiata al trailer qui sotto.

Il trailer elenca varie caratteristiche del gioco, come i tempi di caricamento rapidi durante il viaggio nel mondo di Valisthea, l’uso del sistema audio 3D di PS5 per il design del suono e della musica e l’uso delle funzionalità del controller DualSense come trigger adattivi e feedback tattile. Square Enix ha intensificato i suoi sforzi di marketing per il gioco rilasciando una demo gratuita che può essere scaricata tramite il PlayStation Store e consente ai giocatori di giocare attraverso il prologo del gioco, oltre a un dungeon di metà partita con più abilità sbloccate per fornire un assaggio del sistema di combattimento presente nel gioco. Di seguito una panoramica del titolo tramite il sito ufficiale:

La terra di Valisthea è costellata di Cristalli Madre. Imponenti e luccicanti catene rocciose di cristallo sovrastano i regni circostanti inondandoli di etere. Per generazioni, i popoli di questa terra si sono radunati intorno a queste sorgenti di luce per sfruttarne l’etere e lanciare potenti incantesimi capaci di garantir loro una vita di agi e abbondanza. Grandi potenze sono sorte intorno ai Cristalli Madre, legate l’una all’altra da fragili rapporti di pace, ora minacciati dalla diffusione della Piaga e dalla sua potenza distruttrice.

Final Fantasy XVI verrà lanciato il 22 giugno per PlayStation 5. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.