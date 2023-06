SuperString: il manga va in pausa

Il numero 29 di quest’anno della rivista Weekly Shonen Sunday di Shogakukan ha rivelato mercoledì che il manga SuperString: Isekai Kenbunroku di Boichi (Dr. Stone) e dello sceneggiatore In-Wan Youn (Defense Devil, Island, Shin Angyo Onshi) andrà in pausa per un po’ a causa di circostanze con l’autore.

La serie è incentrata sulla storia di un giovane che protegge la sua famiglia e combatte da solo. Nella storia, eroi di varie dimensioni vengono sulla Terra e combattono una guerra. La rivista la descrive come una serie d’azione iperdimensionale su Marco Polo.

Boichi e Youn hanno lanciato il manga su Weekly Shonen Sunday il 19 aprile. SuperString è legato all’IP Super String dell’azienda coreana YLAB, che presenta personaggi di diverse opere YLAB in un unico universo. L’IP si concentra su manhwa ma include anche film, musical, opere live-action e giochi. LINE Digital Frontier aveva precedentemente annunciato nel giugno 2022 che Boichi avrebbe lanciato una nuova serie webtoon intitolata SuperString insieme a Youn sull’app LINE Manga a metà del 2023.

Boichi (Sun-Ken Rock, Origin) e Riichirou Inagaki (autore di Eyeshield 21) hanno lanciato il manga Dr. Stone su Weekly Shonen Jump a marzo 2017 e hanno concluso la serie a marzo 2022. Il manga ha ottenuto un nuovo capitolo su Weekly Shonen Jump più o meno nello stesso periodo nella quale, lo speciale Dr. Stone: Ryusui è andato in onda lo scorso luglio.

Boichi aveva lanciato un saggio manga intitolato Zessan Sekaimeshi: Tabereba Konoyo no Subete ga Wakaru (Amazing World Food: Understanding Everything About This World Through Eating) nell’aprile 2022, ma ha concluso il manga nel suo terzo capitolo. Boichi ha dichiarato di aver dovuto interrompere il manga perché “è successo qualcosa di triste“.

I lavori di Youn, Island e Defense Devil hanno ricevuto versioni. Shin Angyo Onshi ha ispirato un film anime nel 2004 uscito in inglese con il titolo Blade of the Phantom Master.