RGG Summit Fall 2023: annunciato per questo autunno

L’editore SEGA e lo sviluppatore Ryu Ga Gotoku Studio ospiteranno RGG Summit Fall 2023 questo autunno, hanno annunciato le società. RGG Summit è un evento durante il quale Ryu Ga Gotoku Studio condivide le ultime informazioni sui suoi prossimi titoli. Durante l’evento RGG Summit Summer 2023 di oggi, lo studio ha condiviso le ultime informazioni su Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name e Like a Dragon: Infinite Wealth.

L’evento autunnale condividerà ancora più informazioni su ciascun titolo. Con il Tokyo Game Show fissato per la fine di settembre, è probabile che l’evento sarà ambientato in quel periodo. Resta da vedere se conterrà anche annunci per eventuali nuovi giochi, forse potremmo vedere Judgment 3. Si può sperare, almeno. Ricordiamo che Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name verrà lanciato il 9 novembre per PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One e PC, mentre Like a Dragon: Infinite Wealth uscirà all’inizio del 2024 per le stesse piattaforme. Di seguito una panoramica della serie Like a Dragon:

Like a Dragon, precedentemente nota come Yakuza, è una serie di videogiochi action-adventure con elementi picchiaduro pubblicati di SEGA per console e PC. La serie è incentrata principalmente su Kazuma Kiryu del clan Tojo, il quale è legato Profondamente all’onore e al rispetto verso i deboli, a differenza degli altri membri della Yakuza. Il franchise è ideato da Toshihiro Nagoshi. Negli anni 2010 Nagoshi ha lasciato SEGA, anche se lo sviluppo della serie è continuato presso RGG Studio. In seguito alla pubblicazione di Yakuza: Like a Dragon nel 2020, SEGA ha confermato che i nuovi giochi della serie verranno distribuiti con il titolo Like a Dragon, abbandonando il marchio Yakuza introdotto nel 2006.

RGG Summit Fall 2023 è previsto per questo autunno. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.