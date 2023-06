Black Clover: Netflix svela i primi 4 minuti del film

Netflix ha iniziato lo streaming dei primi quattro minuti del film anime Black Clover: Sword of the Wizard King (Black Clover: Mahо̄tei no Ken) questo giovedì. Il video è disponibile con otto diverse lingue audio e 13 diverse lingue dei sottotitoli.

Il film è stato ritardato dalla sua apertura originale del 31 marzo al 16 giugno a causa della diffusione del COVID-19 che ha influenzato la produzione del film. Netflix farà debuttare il film sul suo servizio il 16 giugno. Il film ha un adattamento romanzo che è stato spedito il 9 giugno.

Il creatore del manga originale Yūki Tabata è il supervisore capo del film e il character designer originale. I membri dello staff dell’anime televisivo stanno tornando per il film. Ayataka Tanemura (Black Clover) dirige il film, Itsuko Takeda disegna i personaggi e Minako Seki compone la musica.

Le proiezioni del film distribuiranno ai possessori del biglietto il libro bonus “Volume 23.5“. Il libro conterrà i character design dei personaggi originali del film ideati da Yūki Tabata, un romanzo breve dello sceneggiatore Johnny Onda e un’intervista con i doppiatori. Il libro sarà disponibile come bonus solo per la prima settimana dall’uscita del film e sarà in numero limitato.

Toshihiko Seki interpreterà Conrad Leto, un ex Re Mago. L’attrice e modella Marie Iitoyo darà la voce al personaggio originale Milly Maxwell (la romanizzazione del nome del personaggio non è confermata). Fumiya Takahashi interpreterà Jester, Miyuki Sawashiro interpreterà Princia e Houchu Ohtsuka interpreterà Edward nel film.