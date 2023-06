Baki Hanma: svelati gli artisti per le sigle

Il sito web ufficiale di Baki Hanma, l’anime tratto del manga Hanma Baki – Son of Ogre di Keisuke Itagaki, ha rivelato giovedì gli artisti della colonna sonora della storia “The Father VS Son Saga“, la seconda parte della seconda stagione dell’anime. SKY-HI eseguirà la sigla di apertura “Sarracenia” e BE:FIRST eseguirà la sigla di chiusura “Salvia”. I BE:FIRST hanno iniziato con un’audizione sponsorizzata da SKY-HI, quindi le due band hanno una relazione tematica come quella di un genitore e di un figlio.

La seconda stagione dell’anime debutterà con la storia “Tale of Pickle & The Pickle War Saga” il 26 luglio, seguita dalla storia “The Father VS Son Saga” che debutterà il 24 agosto. Takeshi Kusao dà la voce a Pickle, un guerriero di un’era passata e primitiva. Nobuo Tobita dà la voce al dottor Albert Payne, uno scienziato responsabile della rianimazione di Pickle. La Wagakki Band esegue la sigla di apertura “The Beast” per “Tale of Pickle & The Pickle War Saga” e UPSTART esegue la sigla finale “WILDER”. L’anime presenta il cast e lo staff di ritorno dalla prima stagione.

Baki Hanma è la terza serie Baki su Netflix e un sequel della serie Baki: Dai Raitaisai-hen. L’anime ha debuttato in tutto il mondo su Netflix nel settembre 2021 con tutti i 12 episodi. Netflix ne descrive la storia:

La storia si svolge infine in uno scontro a sangue tra Baki Hanma e suo padre, Yujiro Hanma, noto come “la creatura più forte della terra”. Il culmine dell’universo Baki, che rappresentava la “più forte rissa tra genitori e figli nella storia del mondo” nel manga originale, è stato adattato nel tanto atteso anime!

Il nuovo anime del manga Baki (New Grappler Baki: In Search of Our Strongest Hero) di Keisuke Itagaki ha debuttato la sua prima stagione su Netflix a giugno 2018 in Giappone, ed è andato in onda per 26 episodi terminando a dicembre 2018. Netflix ha pubblicato i primi 13 episodi all’esterno del Giappone a dicembre 2018, seguita dalla seconda metà della prima stagione a marzo 2019.