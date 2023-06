Dr. Stone: New World arriva la seconda parte ad ottobre

L’account Twitter ufficiale di Dr. Stone: New World, la terza stagione dell’anime di Dr. Stone, ha annunciato giovedì che il secondo corso (trimestre di un anno) della stagione sarà presentato in anteprima a ottobre. Il primo corso si è concluso giovedì con l’undicesimo episodio della stagione. L’animazione TOHO ha iniziato a trasmettere in streaming un video musicale per il primo corso con la sigla di apertura della stagione “Wasure Gataki” di Huwie Ishizaki.

L’anime è stato presentato in anteprima in Giappone il 6 aprile e durerà due corsi (trimestri di un anno), ma sarà suddiviso in diverse stagioni di trasmissione. Crunchyroll sta trasmettendo in streaming l’anime mentre va in onda in Giappone. Gli OKAMOTO stanno eseguendo la sigla finale “Where Do We Go?” Anche Maaya Sakamoto si è unita al cast dello show come Francois.

Crunchyroll descrive la storia della nuova serie:

Con la fine delle Guerre di Pietra, gli ex membri dell’Impero del Potere di Tsukasa uniscono le forze con il Regno della Scienza per costruire una nave in grado di navigare attraverso l’oceano aperto per cercare risposte sul mistero della pietrificazione globale. Tuttavia, prima di poter iniziare il loro viaggio, Senku e i suoi amici devono trovare alcune risorse chiave e spingere alcuni nuovi progressi scientifici per costruire il tipo di nave di cui hanno bisogno.

Il primo anime ha debuttato a luglio 2019. Crunchyroll ha trasmesso in streaming la prima stagione mentre andava in onda. Dr. Stone: Stone Wars, la seconda stagione dell’anime, è stata presentata per la prima volta nel gennaio 2021. Crunchyroll ha trasmesso la serie in streaming in tutto il mondo tranne che in Asia.

Boichi (Sun-Ken Rock) e Riichirou Inagaki (autore di Eyeshield 21) hanno lanciato il manga in 26 volumi su Weekly Shonen Jump nel marzo 2017 e hanno concluso la serie nel marzo 2022. MANGA Plus ha anche pubblicato il manga digitalmente in inglese.