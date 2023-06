Streamlabs rende disponibile la funzione Podcast Editor

Streamlabs, brand Logitech e fornitore leader di strumenti per il live streaming, amplia l’offerta di abbonamento Streamlabs Ultra con le funzionalità di editing dei podcast attraverso Podcast Editor. Questo nuovo strumento si aggiunge alla suite di prodotti della piattaforma di streaming, migliorando l’esperienza dei creator e fornendo un nuovo flusso di revenue ed engagement.

Grazie all’editing basato sul testo, Podcast Editor aiuta i creator a registrare e modificare rapidamente i contenuti video e audio con un semplice editing text-based, inoltre, consente la generazione automatica di script e mette a disposizione strumenti di ridimensionamento, così da poter promuovere e condividere i contenuti su diverse piattaforme come TikTok, Instagram e altro ancora. Il tool permette ai creator di personalizzare le clip, creare sottotitoli, aggiungere immagini ed eseguire traduzioni in tempo reale dei contenuti video. Con la versione gratuita di Podcast Editor, i content creator possono editare fino a un’ora di contenuti al mese senza alcun costo. L’abbonamento a Streamlabs Ultra da agli utenti l’accesso a Podcast Editor consentendo loro la gestione di 40 ore di contenuti, nonché l’accesso alle funzioni premium disponibili per Streamlabs Desktop, Streamlabs Web Suite, Streamlabs Mobile, Talk Studio Pro, Video Editor Pro e Cross Clip Pro. Gli utenti hanno così a disposizione una suite olistica di prodotti per supportarli con le attività di streaming, registrazione, branding, editing e la condivisione di contenuti di breve e lunga durata. Inoltre, grazie agli strumenti basati su intelligenza artificiale, è possibile individuare facilmente e automaticamente i punti salienti delle clip, tagliare parole superflue (parole come come “ooh” e “um”) e persino rimuovere le pause in pochi secondi, consentendo di risparmiare ore dal tempo totale di montaggio.

Gli utenti possono abbonarsi a Streamlabs Ultra per iniziare a utilizzare i vantaggi premium di Podcast Editor o accedere alla versione gratuita qui.