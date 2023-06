Apex Legends: annunciato un nuovo evento

Il gioco free-to-play battle royale Apex Legends di Respawn Entertainment sta per ricevere un nuovo evento di raccolta. Dal 20 giugno al 4 luglio, i giocatori possono partecipare a Dressed to Kill, che aggiunge 24 cosmetici a tempo limitato e un nuovo cimelio. Dressed to Kill aggiunge anche la nuova modalità Armed and Dangerous.

Questa modalità offre due tipi di armi: fucili a pompa e fucili da cecchino, e i replicanti offrono un Peacekeeper e un Charge Rifle completamente aggiornati. Per quanto riguarda i cosmetici, Crypto, Horizon, Mad Maggie e molti altri personaggi hanno ricevuto skin leggendarie.

Se i giocatori raccolgono tutti gli oggetti a tempo limitato spendendo Monete Apex, metalli artigianali o aprendo i pacchetti evento Vestito per uccidere, riceveranno Gravity Maw, il cimelio di Horizon. Si tratta di una mazza con proprietà gravitazionali adatte allo scienziato.

Apex Legends è disponibile per Xbox One, PS4, Xbox Series X/S, PS5, PC e Nintendo Switch. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli su altri aggiornamenti.