Disponibili per l’acquisto i nuovi monitor Dell e Alienware

I due nuovi Gaming Monitor Alienware 27 (AW2724HF e AW2724DM) e Dell 25 e 27 (G2524H e G2724D) consentono di raggiungere nuove esperienze di gioco grazie a features aggiornate. Disponibili con risoluzione QHD o FHD, questi monitor sono perfetti per i gamer che necessitano di uno schermo ad alta definizione per i giochi graficamente intensi e dove la velocità è fondamentale. Sono inoltre dotati di ComfortView Plus, certificato dal TÜV, che riduce le emissioni di luce blu per le vostre maratone di gioco senza sacrificare la qualità visiva.

Gaming Monitor Alienware 27 AW2724HF:

Realizzato per i gamers che amano le competizioni, il monitor FHD AW2724HF offre una frequenza di aggiornamento superveloce di 360 Hz e un tempo di risposta da grigio a grigio (GtG) di 0,5 ms che elimina virtualmente sfocature e ghosting. Inoltre, grazie alla tecnologia AMD FreeSync Premium e alla certificazione VESA AdaptiveSync Display, le immagini sono prive di sfarfallii, per concentrarsi solo sulla competizione.

Prezzo : 459,99 dollari (AW2724HF)

Disponibilità : Alienware 27 Gaming Monitor (AW2724HF) è disponibile in EMEA a partire dal 15 giugno 2023.

Gaming Monitor Alienware 27 AW2724DM:

Il monitor AW2724DM è stato creato per i gamer occasionali che desiderano un’esperienza di gioco premium ultra scorrevole. Grazie alla frequenza di aggiornamento variabile overclocked a 180 Hz (165 Hz nativi), alla risoluzione QHD e al tempo di risposta GtG di 1 ms, il monitor AW2724DM offre immagini fluide, mentre la tecnologia VESA DisplayHDR 600 garantisce un vero HDR ad alto contrasto per una grafica superiore. La certificazione VESA AdaptiveSync, la tecnologia AMD FreeSync Premium Pro e la compatibilità con NVIDIA G-SYNC permette di godere di una grafica priva di sfarfallii

Prezzo : 399,99 dollari (AW2724DM)

Disponibilità : Alienware 27 Gaming Monitor (AW2724DM) è disponibile in EMEA a partire dal 15 giugno 2023.

Dell 25 e 27 (G2524H e G2724D):

Per i gamer che desiderano vivere un’esperienza di gioco coinvolgente e immersiva senza spendere troppo, Dell lancia anche il monitor Dell 27 Gaming (G2724D) e il monitor Dell 25 Gaming (G2524H).

Il monitor QHD (G2724D) è dotato di VESA DisplayHDR™ 400 e di una frequenza di aggiornamento di 165 Hz per immagini fluide e realistiche e un tempo di risposta GtG di 1 ms che riduce sfocature e ghosting. Il monitor FHD (G2524H) offre una frequenza di aggiornamento overclocked fino a 280 Hz (240 Hz nativi) e un tempo di risposta GtG di 0,5 ms per giochi veloci e fluidi. Il monitor G2724D è dotato di opzioni di connettività versatili, adatte al PC desktop, al laptop o alla console di gioco, che lo rendono perfetto per qualsiasi configurazione di gioco. Entrambi questi monitor sono dotati di un pannello IPS veloce insieme alla tecnologia AMD FreeSync Premium, alla compatibilità con NVIDIA G-SYNC e alla certificazione VESA AdaptiveSync, per offrire un gioco fluido, senza interruzioni e senza strappi. Inoltre, questi monitor sono dotati di un supporto ergonomico completamente regolabile in altezza e di un design ispirato ai giochi, pronto ad adattarsi a qualsiasi stile di vita.

Prezzo : 299,00 dollari (G2724D) e 249,99 dollari (G2524H)