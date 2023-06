Palworld: il nuovo video mostra il pimo Pal, Foxparks

Pocktpair ha pubblicato un nuovo video di Palworld, crafting game in cui catturare i mostri (qui chiamati pal), sparsi per il mondo di gioco. E il nuovo filmato si concentra proprio sulle caratteristiche dei pal e sul deck che li contiene numerati: il primo e numero 001 è Foxparks, un simpatico Pal che, nonostante l’aspetto tenero da volpe, ha una notevole potenza di fuoco ed è molto agile. Qui sotto potete vedere il video; a questo link invece, qualora vogliate, la nostra anteprima del trailer del Summer Game Fest, che annunciava anche l’arrivo del gioco in accesso anticipato su Steam a gennaio 2024.

Queste le caratteristiche principali di Palworld, dalla pagina Steam:

Sopravvivenza – Questo mondo è pieno di pericoli: la scarsità di cibo, il maltempo e i bracconieri illegali. Devi essere pronto a fare qualsiasi cosa se vuoi sopravvivere. Potrebbe anche essere necessario consumare i Pal a volte…

Equitazione ed esplorazione – Vola, nuota, scava buche… puoi esplorare tutti i tipi di luoghi sulla terraferma, sul mare e nel cielo cavalcando i Pal.

Costruzione – Vuoi costruire una piramide? Puoi far lavorare un gran numero di Pal alla costruzione. Non preoccuparti; le leggi sul lavoro non verranno applicate a Pal.

Vita – Rendi la tua vita più confortevole raccogliendo una varietà di preziosi Pal per accendere fuochi, generare energia ed estrarre minerali.

Agricoltura – Diversi Pal sono bravi in ​​cose diverse come seminare, annaffiare, raccogliere o altro. Crea fattorie e frutteti attraenti con i tuoi Pal. Ci sono anche Pal che possono duplicarsi quando vengono piantati.

Fabbrica e automazione – è essenziale per l’automazione lasciare che i Pal facciano il lavoro manuale. Costruisci una fabbrica e posizionaci i Pal. Lavoreranno per sempre finché saranno nutriti, fino alla fine della loro vita.

Esplorazione dungeon – Con i Pal sarai al sicuro in aree pericolose. Se sei in pericolo, usa gli amici per coprire la tua fuga! Daranno la loro vita per proteggerti.

Allevamento ed ereditarietà – Quando allevi i Pal, ereditano le caratteristiche dei genitori. Mescola Pal di specie rare per allevarne di più forti!

Bracconaggio e criminalità – I Pal di specie in via di estinzione vivono nell’area vietata alla caccia. Se ti intrufoli e li catturi, otterrai un sacco di soldi! È illegale solo se vieni scoperto.

Multigiocatore – questo gioco supporta il multiplayer. Invita i tuoi amici a vivere un’avventura insieme. Puoi combattere e commerciare con altri giocatori!