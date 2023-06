The Kindeman Remedy: demo in arrivo la prossima settimana

Troglobytes Games ha annunciato l’uscita della demo di The Kindeman Remedy, gestionale psicologico-horror, durante lo Steam Next Fest. Sarà disponibile dalla prossima settimana, lunedì 19 gennaio dalla pagina Steam del gioco. Ricordiamo che il titolo italo-spagnolo era stato svelato a marzo.

Qui sotto potete vedere una serie di screenshot.

Informazioni sul gioco:

In The Kindeman Remedy i giocatori assumono il ruolo del dottor Carl Kindeman, un medico disprezzato che cerca disperatamente di ristabilire la sua reputazione distrutta, e di Suor Anna, una suora lasciva che condivide le sue perfide ambizioni. Siete pronti a compiere atti blasfemi di tortura e omicidio, a truccare esecuzioni e a condurre orribili esperimenti sui vostri soggetti, per creare l’anestesico perfetto?

Caratteristiche principali:

Tutto nel nome della scienza: Il dottor Kindeman farà di tutto per ripristinare la sua reputazione. Qualsiasi cosa. Fai dei detenuti quello che vuoi. Puoi arrostire i condannati sulla sedia elettrica o salvarli… ma solo per usarli poi per le tue ricerche. Sciogli le loro ossa, brucia i loro intestini o “semplicemente” massacrali a morte: tu sei un genio e loro sono solo le tue cavie inermi.

Da bravo Medico, gestisci il tuo Laboratorio: Essere uno scienziato pazzo è un lavoro impegnativo: usa e migliora otto diverse stanze, gestisci al meglio le risorse, gioca con veleni, droghe e sostanze pericolose e conduci esperimenti segreti. C’è tanto da fare, ma non sei solo. Suor Anna è al tuo fianco. Sempre. E sempre disposta a fare ciò che il medico ha prescritto.

Una Storia Terrificante dai Finali Multipli: Una storia oscura popolata da personaggi complessi che aggiungono profondità ad una vicenda indimenticabile, sollevando inquietanti questioni morali e mostrandoci l’altra faccia del male: l’umanità. Finali multipli e eventi da sbloccare per un’esperienza rigiocabile: il destino di Anna e Carl è nelle tue mani. Sta a te decidere se fallire o trionfare.

The Kindeman Remedy contiene rappresentazioni di violenza, gore, torture, mutilazioni e uccisioni. Si consiglia la discrezione del giocatore.