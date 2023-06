Captain Tsubasa Dream Team: inizia l’Inter official campaign

KLab Inc ha annunciato che nel suo gioco di calcio multigiocatore Captain Tsubasa: Dream Team si terrà una campagna ufficiale sull’Inter da oggi 16 giugno. Shingo Aoi, Ryo Ishizaki, e Gino Hernandez che indossano l’uniforme ufficiale dell’Inter debutteranno come nuovi giocatori durante la campagna.

Estrazione Selezione INTER

Periodo dell’evento: da venerdì 16 giugno alle ore 09:00 a venerdì 30 giugno alle ore 06:59

Shingo Aoi, Ryo Ishizaki, and Gino Hernandez che indossano l’uniforme ufficiale dell’Inter debuttano come nuovi giocatori in questa estrazione. Si tratta di un’estrazione Salto di qualità con un nuovo giocatore SSR garantito allo Step 6!

*Quando giri allo STEP FINALE (STEP 6) torni allo STEP 1.

*Esiste un limite di PR scambiabili.

Sarà disponibile un’Estrazione Selezione INTER dove poter utilizzare ticket ottenuti nell’evento “Confronto con il campione! I coraggiosi guerrieri del Giappone”.

Qui altri dettagli, insieme anche a quello relativi all’evento che festeggia i 6 anni di Captain Tsubasa Dream Team.

INTER OFFICIAL CAMPAIGN: Bonus Accesso

Event Period: da venerdì 16 giugno alle ore 09:00 a domenica 2 luglio alle ore 08:59 CEST

È possibile ottenere i seguenti oggetti accedendo al gioco durante il periodo dell’evento.

・ Dreamball

・ Palle nere (SSR)

E altri

*Gli oggetti cambieranno in base al numero dei giorni in cui si è effettuato l’accesso. INTER OFFICIAL CAMPAIGN: Scenario giornaliero

Periodo dell’evento: da venerdì 16 giugno alle ore 09:00 a venerdì 30 giugno alle ore 16:59

CEST

Durante il periodo dell’evento, gli utenti possono completare questi scenari fino a 3 volte al

giorno per ottenere medaglie speciali. Queste medaglie possono essere scambiate per i

seguenti oggetti nel negozio degli scambi:

・ Dreamball

・ Giocatori SSR

・ Ticket per un’Estrazione SSR

・ Tamotsu Ide

・ Medaglia Sblocco Tecnica Speciale

・ Formazione (S)

E altri

INTER OFFICIAL CAMPAIGN: Missioni Evento

Periodo dell’evento: da venerdì 16 giugno alle ore 09:00 a venerdì 30 giugno alle ore 06:59

CEST

Completa le missioni durante il periodo dell’evento per ottenere i seguenti oggetti.

・ Dreamball

・ Tamotsu Ide

E tanto altro

Ottieni l’uniforme ufficiale dell’INTER!

Periodo dell’evento: da venerdì 16 giugno alle ore 09:00 a venerdì 30 giugno alle ore 06:59 CEST

Le divise ufficiali dell’Inter (in casa, in trasferta e del portiere) saranno disponibili per un periodo limitato di tempo nel negozio scambi Dreamball! Gli utenti possono far indossare alla propria squadra l’uniforme ufficiale dell’Inter. Campagna Regali della Celebrazione del 6° anniversario

Si terrà una campagna regalo stravagante per celebrare il 6° anniversario! Collezionando in gioco le Medaglie Lotteria del 6° Anniversario e partecipando alla lotteria, i giocatori possono vincere oggetti di gioco come la T-Shirt originale del 6° Anniversario, Dreamball e tanto altro.

Ottieni ancora più Medaglie e partecipa più volte per aumentare le possibilità di vincere!