Halo Infinite: 343 Industries racconta la modalità Infection e altro della stagione 4

I membri del team di sviluppo di 343 Industries hanno rilasciato un’intervista tramite Xbox Wire per condividere ulteriori dettagli sulle nuove funzionalità e sui contenuti in arrivo su Halo Infinite con il lancio della Stagione 4: Infection il 20 giugno. L’intervista ha toccato argomenti come:

Modalità Infection – Joe McDonagh, Product Owner ci parla della storia di questa modalità e di come appare in Halo Infinite, mentre l’UI Designer Branden League condivide i suoi consigli per il successo.

Mappe – Il Level Designer Cliff Schuldt spiega come le nuove mappe supportano la modalità Infection.

Modalità Forge – Il Lead Designer di Forge Michael Schorr parla dei prossimi tool e analizza le modalità create per i giocatori che si imbatteranno nella modalità infection.

Live Service – Sean Baron, il responsabile degli aggiornamenti live service, racconta gli obiettivi di 343 Industries per il futuro del servizio live di Halo Infinite e dei miglioramenti apportati dal lancio.

Qui sotto il post su Xbox Wire tradotto:

Paziente Zero

L’infezione esiste da quasi tutta la vita di Halo: è apparsa per la prima volta come gioco personalizzato in Halo 2, prima di entrare a far parte delle playlist ufficiali in Halo 3. Da allora è stata un punto fermo di tutti i giochi principali di Halo, con una versione al sapore di Flood (i nemici parassiti che minacciano di spazzare via ogni forma di vita senziente nella galassia) anche in Halo 4. Ma cos’è esattamente l’infezione? Joe McDonagh, Product Owner delle modalità di 343 Industries, lo descrive come: “Un classico set di zombie contro sopravvissuti. Tutti iniziano da una parte, come sopravvissuti. Tutti tranne il singolo infetto alfa, cioè. Se si viene uccisi dall’infetto alfa, si cambia schieramento e si diventa infetti. La questione si riduce a questo: riusciranno i sopravvissuti a sopravvivere fino alla fine del round, mentre gli Infetti li riducono? Questo porta a momenti fantastici, in stile “last man standing”, per arrivare all’elicottero”.

Il gameplay di Infection è progettato per una schermaglia ravvicinata e personale, in quanto gli Infetti Alpha sono armati di spade energetiche che permettono di uccidere con un solo colpo, insieme allo schermo del sudario della Stagione 3, che crea opportunità per trappole e imboscate. Gli altri Infetti lungo il percorso ricevono spade energetiche e il nuovo equipaggiamento Quantum Translocator, che permette loro di correre per un’uccisione rapida e poi teletrasportarsi prima dell’arrivo dei nemici. I sopravvissuti portano con sé fucili Bulldog e Commando, ma dovranno avvicinarsi in modo scomodo agli Infetti per abbatterli. Il risultato finale è un sacco di corse frenetiche e urla mentre i sopravvissuti cercano di individuare e uccidere gli Infetti, mentre l’altra parte isola e dà la caccia ai sopravvissuti. È un caos in tutti i sensi.

Onorare un’eredità

McDonagh e il team sapevano che era importante fare bene alla comunità quando hanno creato l’iterazione di Halo Infinite di Infection, dato che è tenuta in incredibile considerazione sia all’interno che all’esterno dello studio.

“Molte persone qui a 343 si sono fatte le ossa su questa modalità quando facevano parte della community, prima di entrare nell’industria”, dice McDonagh. “Alcuni di loro, come Zach (Boyce – designer), sono entrati nel settore grazie a Infection. Quindi è la loro storia di origine come fan di Halo. Potremmo anche lavorare sul franchise, ma siamo consapevoli del fatto che abbiamo la fortuna di esserne i guardiani, non i proprietari. E Infection è il punto di partenza di tutto questo.

“Ma torniamo a schiacciare i nemici. Infection offre qualcosa che non si trova altrove in Halo Infinite. È un’esperienza sociale, come Fiesta. Offre un’esperienza più indulgente e casuale rispetto alle battaglie darwiniane di Arena. Inoltre, poiché gli schieramenti sono dinamici, è possibile pugnalare alle spalle i propri amici, cosa che, secondo la mia esperienza, approfondisce sempre i legami di gioco”.

Un nuovo ceppo di infezione

In questa iterazione di Infection c’è una ragione narrativa per cui gli Spartan si rivoltano l’uno contro l’altro. La storia della Stagione 3 si è conclusa con l’IA Iratus bandita che si è infiltrata nella simulazione di addestramento degli Spartan e ha esercitato la sua volontà di prendere il controllo. Questo si rifletterà nell’aspetto dei giocatori infetti e nelle nuove VO che riflettono la realtà alterata.

McDonagh ci dice che le armi si depositano sui corpi degli spartani morti in giro per la mappa, quindi i giocatori saccheggiano le anime sfortunate cadute in battaglia nella speranza di rimanere in vita ancora un po’. Questi depositi di armi sono però randomizzati a ogni partita, quindi i Sopravvissuti non possono tracciare un percorso per ottenere l’equipaggiamento migliore e gli Infetti non possono stare in agguato. Il punteggio della modalità è anche legato alla durata della sopravvivenza, quindi più a lungo si riesce a evitare l’inevitabile fine, più punti si accumulano.

Infine, tutte le mappe hanno tocchi e temi unici che si adattano alla narrazione di Infection. Il Level Designer Cliff Schuldt condivide alcuni dettagli: “Abbiamo realizzato versioni speciali di 9 mappe per supportare il tema e il gameplay della modalità e farle sembrare qualcosa di unico per Infection: Aquarius, Bazaar, Behemoth, Chasm, Cliffhanger, Forest, Launch Site, Recharge e Streets sono state tutte rielaborate per adattarsi al tema. Abbiamo creato delle barricate per modificare il flusso di gioco delle mappe già conosciute. Abbiamo anche aggiunto nuove sezioni, ad esempio Behemoth ha nuovi tunnel sotto di sé e si può accedere ai vicoli secondari in Streets”.

Consigli per sopravvivere all’apocalisse zombie (o meno)

Cosa fare quando le probabilità di sopravvivenza sono in aumento e gli spartani zombificati con spade energetiche sono in agguato dietro ogni angolo? Il designer dell’interfaccia utente Branden League ha alcuni suggerimenti. “Come Spartano, rimani vicino alla tua squadra. Restare vivi non è solo una priorità, è una responsabilità. Una responsabilità nei confronti dei propri compagni di squadra. Detto questo, usare un compagno caduto per avere più munizioni non ti rende uno Spartan inferiore”. Un’opinione un po’ dura, ma giusta nel contesto di un Armageddon zombie, suppongo.

E se sei tu a cacciare? Come si fa a fare il pieno di spuntini spartani? “Come infetto alfa, vai piano per sfruttare al massimo la tua mimetizzazione. Usate lo schermo del sudario per proteggere i vostri fratelli zombie bloccando le linee di vista. Padroneggiate il Translocatore Quantico, perché una volta compreso, potrete usarlo per entrare con uno sprint e una fionda in una stanza che, per gli standard di chiunque, è un modo piuttosto speciale di fare un ingresso”.

Sprint, fionda e zombie, cosa c’è di meglio?

Costruire per il futuro

Con la crescita di Infection da una mod creata dai giocatori a una modalità a tutti gli effetti, non possiamo fare a meno di chiederci: quale sarà il prossimo passo? Un’altra modalità creata potrebbe fare il salto verso lo status ufficiale? Il Lead Designer della Fucina Michael Schorr pensa che ci siano molte opportunità, alcune delle quali sono già in cantiere.

“Repul Soccer è sempre stato un forte candidato a seguire le orme di Grifball, un’altra modalità legacy (come Infection) che ha origini comunitarie”, ha detto Schorr. Phase Shift, una modalità Slayer in cui i giocatori possono passare da una versione all’altra della stessa mappa, è molto valida ed è stata una delle preferite da molti sviluppatori di 343″. I giocatori vedranno Husky Raid, un’altra delle modalità preferite dalla comunità, fare il suo debutto in una playlist di Halo Infinite quest’estate. Più avanti introdurremo il Forge AI Toolkit, che permetterà ai giocatori di creare e gestire l’IA della campagna in Forge. Credo che da questa funzionalità nasceranno molte esperienze interessanti, tutte con il potenziale di diventare una modalità base di Halo Infinite”.

Una visione delle cose che verranno

Il problema più grande che Halo Infinite ha dovuto affrontare nel suo primo anno come gioco live service è stato quello di offrire ai giocatori una pipeline costante di nuovi contenuti. Le stagioni lunghe erano la norma, ma dal lancio del Winter Update lo scorso dicembre la cadenza dei contenuti è migliorata in modo evidente, una tendenza che Sean Baron, Head of Live Service, ritiene diventerà la norma in futuro.

“La Stagione 4 è molto eccitante per me perché segnerà il terzo rilascio puntuale per il team del Live Service di Halo Infinite”, dice Baron. “Conoscete il detto: ‘Una volta è un caso. Due volte è una coincidenza. Tre volte è uno schema’. Penso che sia questo il punto in cui ci troviamo ora: stiamo vedendo il risultato dell’attenzione alla coerenza. E non potrei essere più entusiasta del fatto che la squadra ci sia arrivata. Abbiamo ancora molto spazio per migliorare: lavoreremo sempre per trovare nuovi modi per migliorare e garantire la prevedibilità del servizio. Ma sono molto soddisfatto dei progressi compiuti e non vedo l’ora di arrivare a quattro successi di fila con la quinta stagione nel corso dell’anno”.

Ma Baron e il suo team sanno che non si tratta solo del volume dei contenuti, anche la qualità gioca un ruolo fondamentale. Per Baron è uno dei pilastri fondamentali per continuare a far progredire il gioco. “Quando penso in generale alla traiettoria di Halo Infinite, tutto si riconduce ai nostri obiettivi di esperienza del giocatore: coerenza, soddisfazione e qualità. Manterremo l’attenzione sulla coerenza. Come ho detto, penso che ci siano chiare prove di miglioramento. Lo stesso vale per la soddisfazione: continueremo ad aggiungere le caratteristiche e le esperienze che i giocatori desiderano.

“Dove dobbiamo iniziare a mostrare miglioramenti più degni di nota è la qualità. Qualità sia tecnica che esperienziale. La mia speranza è che nei prossimi rilasci e aggiornamenti inizieremo a vedere la Qualità fare gli stessi salti che abbiamo visto con la Consistenza e la Soddisfazione”.

La Stagione 4 non si limita al lancio di Infection, ma include anche l’introduzione di un nuovo sistema di Classificazione della Carriera, nuove mappe, nuovi equipaggiamenti e altro ancora. Tutto questo, insieme alle aggiunte al gioco degli ultimi sei mesi e agli entusiasmanti contenuti futuri, ai miglioramenti e alle esperienze in cantiere, dimostrano che questo è il momento perfetto per tornare a giocare ad Halo Infinite se siete stati via. E se potrete pugnalare i vostri amici con una spada energetica e trasformarli in zombie, beh, questo è solo un bonus.

Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare il post su Halo Waypoint.