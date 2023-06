Persona 3 Reload e Persona 5 Tactica: Atlus annuncia due panel con i doppiatori all’Anime Expo 2023

ATLUS ha annunciato due panel che si terranno all’Anime Expo 2023 dedicati a Persona 3 Reload e Persona 5 Tactica (i due titoli della serie svelati ufficialmente all’Xbox Games Showcase). Questi panel vedranno la partecipazione di membri dei cast dei doppiatori inglesi di entrambi i titoli e saranno condotti dal content creator Chris Lam. Maggiori dettagli su ciascun panel sono disponibili di seguito. I fan di tutto il mondo potranno seguire i panel in streaming sui canali Twitch e YouTube di Anime Expo.

Persona 5 Tactica

Data e ora: lunedì 3 luglio dalle 10:00am alle 11:00am Pacific Time (dalle 19:00 alle 20:00 ora italiana)

Location: Petree Hall

ATLUS West invita i fan a scoprire di più sul suo nuovo GdR tattico Persona 5 Tactica! I visitatori potranno incontrare i membri del cast originale inglese di doppiatori che racconteranno della loro esperienza nel riprendere i loro ruoli nei panni dei Ladri Fantasma e sveleranno i dietro le quinte della loro ultima avventura. I partecipanti riceveranno un poster esclusivo di Persona 5 Tactica (fino ad esaurimento scorte)!

Membri del panel:

Leeanna Albanese (Erina)

Matthew Mercer (Yusuke)

Cherami Leigh (Makoto)

Xanthe Huynh (Haru)

Spodesta i tuoi nemici in Persona 5 Tactica con potenti Personae e un vasto arsenale, e spazzali via con stile in questo nuovo GdR tattico ispirato al pluripremiato gioco Persona 5.

I fan presenti all’Anime Expo possono anche seguire i canali sociali di ATLUS West per ricevere notizie sui giveaway e le promozioni speciali legati a Persona 5 Tactica durante la fiera.

Persona 3 Reload

Data e ora: lunedì 3 luglio dalle 7:00am alle 8:00am Pacific Time (dalle 16:00 alle 17:00 orario CEST)

Location: Petree Hall

Immergiti nell’Ora Buia e risveglia le profondità del tuo cuore in Persona 3 Reload! I visitatori potranno unirsi a una serie di ospiti speciali che li porteranno dietro le quinte della vita in cabina di registrazione di questo GdR che ha definito un genere.

Membri del panel:

Heather Gonzalez (Yukari Takeba)

Alejandro Saab (Akihiko Sanada)

Suzie Yeung (Fuuka Yamagishi)

Zeno Robinson (Junpei Iori)

Aleks Le (Protagonista)

Allegra Clark (Mitsuru Kirijo)

Affronta il tuo destino a testa alta in questo remake di un amato classico dei giochi di ruolo, con un sistema di combattimento rinnovato, grafica e gameplay all’avanguardia, audio arricchito da un nuovo doppiaggio in inglese e molto altro. Per ulteriori informazioni su Persona 3 Reload, potete visitare il sito ufficiale

Oltre ai panel, una varietà di merchandise ATLUS sarà disponibile per l’acquisto presso lo stand ATLUS/SEGA al Booth 2206 nella South Hall. Tra questi, pacchetti di carte collezionabili del 30° Anniversario di Shin Megami Tensei (compresi personaggi e disegni olografici in edizione limitata), T-shirt Tie Dye del 30° Anniversario di Shin Megami Tensei, Skate Deck di Persona 5 Royal e molto altro. I visitatori dello stand potranno anche acquistare una giacca di jeans esclusiva di Persona 5 Royal. Coloro che faranno acquisti allo stand per un importo superiore a 120 dollari riceveranno in omaggio un marsupio del 30° Anniversario di Shin Megami Tensei.