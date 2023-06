Moving Out 2: annunciata la data d’uscita

Dopo il trailer mostrato pochi giorni al Future Games Show, oggi Team17 ha annunciato la data d’uscita di Moving Out 2, il party game in cui fare traslochi sviluppato da SMG Studio e Devm Games. Sarà disponibile dal 15 agosto su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Per l’occasione è stato pubblicato un nuovo trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

Questa la descrizione del gioco, qui il sito ufficiale:

Moving Out 2 è lo stravagante sequel del famosissimo simulatore di traslochi basato sulla fisica. Lavora in solitaria come P.E.T.O., o con un massimo di tre amici, indossa la tua uniforme Smooth Moves e aiuta gli abitanti di Packmore, e non solo, a fare i bagagli e partire!

MULTIPLAYER MULTIDIMENSIONALE LOCALE E ONLINE

Gli amici che traslocano insieme, si divertono insieme! Che tu preferisca un’azione cooperativa o una sessione multigiocatore cross-play online, considerala firmata, sigillata e consegnata!

NUOVA AVVENTURA

Non siamo più a Packmore… Attraverso portali interdimensionali esplorerai nuovi mondi pieni di sfide divertentissime e ridicole oltre a un pieno di azione caotica e spassosa.

PERSONAGGI NUOVI E PREFERITI CHE RITORNANO

Moving Out 2 presenta un nuovo cast di personaggi super adorabili perché la Smooth Moves ha ingaggiato nuove reclute P.E.T.O.! Ma non temere: Rye Yu e Sidney sono ancora sul libro paga…

È PER TUTTI!

Modalità assistita?! Fatto! Un’ampia gamma di opzioni di accessibilità?! Fatto! Tantissimi personaggi e innumerevoli abiti e skin su misura per gli amanti della moda?! Fatto! Fatto! Fatto!

Lasciandovi al trailer qui sotto, vi ricordiamo che dal 19 giugno sarà disponibile la demo, per lo Steam Next Fest.