Redfall: Microsoft non ha intenzione di chiudere Arkane Austin

Microsoft non ha al momento intenzione di chiudere il team di sviluppo di Redfall, Arkane Austin. Questo secondo il boss di Xbox Game Studios Matt Booty, a cui Axios ha chiesto se lo studio rimarrà aperto dopo il deludente lancio dell’FPS con i vampiri.

“Questo è il piano al momento”, ha risposto. “Stanno lavorando duramente agli aggiornamenti e alla prosecuzione dei contenuti di Redfall”.

Dopo diversi rinvii, l’attesa esclusiva Xbox di Bethesda era uscita il mese scorso con diversi problemi tecnici, ricevendo molte recensioni negative, con punteggi aggregati di 56 (per Xbox Series X/S) e 53 (PC) su Metacritic. Anche la nostra recensione non ha potuto non sottolineare alcuni difetti del titolo.

Redfall ha ricevuto lunedì la sua prima patch importante, che ha apportato “miglioramenti incrementali al gameplay, al combattimento, all’IA, all’ambiente, alla stabilità, al multiplayer, all’accessibilità, all’interfaccia utente e varie correzioni di bug”.

“Siamo grati di vedere che milioni di voi hanno esplorato il pittoresco ma pericoloso mondo aperto di Redfall”, ha dichiarato lo studio. “Siamo consapevoli di avere ancora del lavoro da fare e abbiamo intenzione di risolvere il più possibile, il più rapidamente possibile”.

Booty ha affermato che Redfall è stato “ben giocato” su Xbox Game Pass. “È stata una mancanza, ma quanto una mancanza? Voglio aiutarli a continuare a lavorare per realizzare il gioco che avevano in mente”.

“Mi sento responsabile del fatto che avremmo potuto fare un lavoro migliore con Arkane”, ha aggiunto Booty, facendo eco ai recenti commenti del capo di Xbox Phil Spencer.

“Non abbiamo fatto un buon lavoro fin dall’inizio nel coinvolgere Arkane Austin per aiutarli a capire cosa significasse far parte di Xbox e di first-party, e a utilizzare alcune delle nostre risorse interne per aiutarli a percorrere quel viaggio ancora più velocemente”, aveva dichiarato Spencer a Kinda Funny Games.

“Li abbiamo lasciati a lavorare sul gioco… sono un team di grande talento – amo quel team, e lo amo ancora, e scommetterò assolutamente su di loro per fare un altro grande gioco. Ma quando Matt Booty e [il presidente di Zenimax] Jamie Leder si siederanno, penso che potremo impegnarci prima con i nostri diversi studi”.