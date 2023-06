AKIBA’S TRIP Undead and Undressed Director’s Cut: annunciata la data d’uscita

XSEED Games, il marchio editoriale di Marvelous USA, ha annunciato che l’action-RPG sviluppato da Aquire Corp, AKIBA’S TRIP Undead and Undressed Director’s Cut, sarà lanciato in digitale su Nintendo Switch in Nord America e in Europa il 1° agosto 2023 al prezzo di €29,99. Separatamente, il nuovo contenuto scaricabile “Kati’s Route”, incluso nella Director’s Cut, che amplia la storia della studentessa e cameriera part-time Kati Räikkönen, uscirà per PS4 e PC Windows al prezzo di €7,99, con NIS America che pubblicherà il contenuto scaricabile su PlayStation Store in Europa per garantire la compatibilità con la versione PS4 precedentemente pubblicata.

AKIBA’S TRIP: Undead and Undressed Director’s Cut sarà inoltre lanciato in Nord America con una “Day One Edition” fisica limitata per commemorare il decimo anniversario dall’uscita del titolo originale. Questa edizione speciale sarà accompagnata da un CD di selezioni musicali e da un set di nove grandi carte artistiche con illustrazioni commemorative di vari artisti giapponesi ed è disponibile per il pre-ordine in Nord America attraverso lo XSEED Games Store e i rivenditori aderenti all’iniziativa al prezzo di vendita consigliato di 39,99 dollari.

Aggiornato rispetto alla versione originale per una nuova generazione, AKIBA’S TRIP: Undead and Undressed Director’s Cut mette i giocatori nei panni di Nanashi, un otaku misteriosamente trasformato in vampiro e coinvolto in una cospirazione di “Synthisters” che affligge la mecca dell’elettronica. Insieme a un variopinto cast di alleati noti come “Combattenti per la libertà di Akiba”, Nanashi deve difendere i suoi compagni otaku dai predatori vampiri, scoprendo che la strategia migliore per sconfiggerli è quella di spogliarli fino all’essenziale ed esporli al potere purificante del sole. Ci sarà un nuovo percorso “true ending” completamente doppiato in inglese e giapponese con protagonista la cameriera Kati, missioni secondarie originali che introducono altri otaku anticonformisti di Akihabara e un arsenale di nuove armi e armature.

Qui sotto il tweet di XSeed che annuncia la data e mostra i contenuti del gioco.