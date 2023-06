The Callisto Protocol: in arrivo il DLC Final Transmission

Lo sviluppatore Striking Distance Studios ha annunciato che è in arrivo a breve Final Transmission, nuovo contenuto scaricabile per The Callisto Protocol. Il DLC, descritto dal team come il capitolo finale del gioco, sarà disponibile il 27 giugno per PlayStation, per poi essere rilasciato sulle altre piattaforme il 29 giugno.

Lo studio ha pubblicato un teaser di 21 secondi per questo Final Transmission che, pur non mostrando molto del gameplay, dà un breve assaggio di ciò che si potrà aspettare dal contenuto scaricabile in termini di storia. Potete vederlo nel filmato incorporato nel tweet a fine notizia.

Dalla sua uscita nel dicembre 2022, il gioco horror (qui il sito ufficiale) ha visto il rilascio di diversi aggiornamenti, tra cui Riot Mode a maggio, Contagion Mode a marzo e un aggiornamento gratuito ad aprile che permetteva ai giocatori di saltare le cutscene.

The Callisto Protocol è disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S. Qui sotto potete vedere il filmato attraverso il tweet ufficiale di Striking Distance Studios.