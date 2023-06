One Piece in Live Action: svelato il trailer ufficiale e la data d’uscita

“Ricchezza, fama e potere. Un solo uomo è riuscito ad ottenere tutto ciò che si possa desiderare a questo mondo. Era Gold Roger, il Re dei Pirati” così ha avuto inizio la saga di One Piece, serie manga nata dai disegni di Eiichiro Oda, che salperà prossimamente su Netflix con la nuovissima serie live action.

Nessuno ci credeva, in molti sono ancora dubbiosi, eppure ecco finalmente il trailer ufficiale che preannuncia la vicina uscita (31 agosto!) della serie tv su One Piece, una delle più vendute serie manga nella storia del Giappone, disegnata e scritta da Eiichiro Oda.

La trama racconta l’epica avventura ambientata per gli oceani di una sconsiderata ciurma di pirati alla ricerca del One Piece, il famigerato e misterioso tesoro lasciato da Gold Roger, obbiettivo principale del capitano Monkey D. Luffy, il quale guida il suo gruppo di amici attraverso la libertà, per far sì che ognuno possa esaudire il proprio sogno.

Una storia incredibile, che ha raggiunto vette talmente alte da diventare un vero e proprio prodotto mondiale, portando con sé valori e insegnamenti che hanno accompagnato un’intera generazione, visto che il manga è nato nel 1997 e dopo oltre venticinque anni è ancora oggi in corso.

Un primo trailer era già stato svelato, mostrandoci alcune scene dal set, che hanno diviso l’opinione dei fan: tra chi ci spera troppo, e chi ci spera troppo poco.

Quel che è certo, la presenza di Eiichiro Oda come produttore esecutivo porta con sé una ventata di di speranza, che perlomeno è riuscita ad attenuare qualche paura.

Il cast principale è composto da Iñaki Godoy, che ha già mostrato l’entusiasmo necessario per poter interpretare il capitano Monkey D. Luffy, Mackenyu che vestirà i panni dello spadaccino Roronoa Zoro, Emily Rudd come la navigatrice e cartografa Nami, Jacob Romero Gibson come il cecchino Usopp e Taz Skylar nelle vesti del cuoco Sanji.