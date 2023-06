Final Fantasy XVI: leakata la lista trofei

Con la notizia che le copie fisiche di Final Fantasy XVI sono in circolazione prima dell’uscita globale, ha senso che i suoi Trofei vengano rivelati in anticipo. Come riportato da PowerPyx, ci sono 50 Trofei in totale. Non faremo spoiler sulla storia, ma alcuni Trofei di gioco sono degni di nota.

Per esempio, ci sono Trofei per sconfiggere un boss senza subire alcun danno, per punire un certo numero di nemici e persino per infliggere molti danni a un bersaglio sfalsato. Anche alcune Abilità Eikoniche, come Onda di calore, Abbraccio mortale, Gambetto di Rook e altre ancora, hanno dei Trofei associati. Ci sono anche i Trofei standard per padroneggiare tutte le abilità di un Eikon e potenziarle completamente.

Brutte notizie per chi cerca il Platino, anche se uno dei Trofei richiede di completare il gioco in modalità Final Fantasy. È disponibile solo nel New Game Plus e aumenta l’aggressività dei nemici, ne rimescola i tipi e ne modifica la posizione nel corso del gioco. C’è anche un contenuto esclusivo legato a questa modalità, come i Final Chronolith Trials.

Final Fantasy XVI uscirà il 22 giugno per PS5. Una demo è disponibile gratuitamente e contiene le prime due ore del Prologue, con la progressione che si estende al gioco.