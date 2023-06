Marvel’s Spider-Man 2: i costumi alternativi disponibili solo con l’acquisto della Digital Deluxe Edition

Sono partiti i preordini della Collector’s Edition di Marvel’s Spider-Man 2 tramite PlayStation Direct. Al prezzo di €249,99, la Collector’s Edition include la Digital Deluxe Edition, un Venom da 19 cm, una custodia SteelBook e altro ancora. La Digital Deluxe Edition è interessante perché contiene dieci tute uniche, cinque per Peter Parker e cinque per Miles Morales.

Si tratta di un numero elevato e, sfortunatamente, queste non vengono sbloccate in anticipo, come la Tuta Arachknight o la Tuta Shadow-Spider quando si effettua il pre-ordine. Rispondendo a un tweet in cui si chiedeva se le tute della Digital Deluxe Edition di Marvel’s Spider-Man 2 potessero essere guadagnate tramite la progressione nel gioco, Insomniac Games ha risposto: “No. Sono esclusive della Digital Deluxe Edition”.

Diverse edizioni deluxe di titoli first-party per PS5 prevedevano l’accesso anticipato a oggetti che potevano essere sbloccati giocando, assicurando che i possessori di edizioni standard non venissero esclusi. Il motivo di questa decisione in Marvel’s Spider-Man 2 non è chiaro, ma non è la prima del genere. Insomniac ha ricevuto delle critiche per aver bloccato le tute in Marvel’s Spider-Man Remastered dai possessori del gioco base, prima di aggiungerle gratuitamente a quest’ultimo.

Il tempo ci dirà se Marvel’s Spider-Man 2 prenderà una strada simile, quindi restate sintonizzati. Il gioco uscirà il 20 ottobre per PS5.