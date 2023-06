NACON annuncia la NACON Crew: community italiana della compagnia

Sta per arrivare una novità che rivoluzionerà per sempre le “regole” del mondo del gaming. Di community per gamers ne esistono già diverse. La Nacon Academy porta invece una nuova idea: non solo condividere con altri la passione per i videogiochi, ma avere la possibilità di diven- tare un membro attivo della community, avendo la possibilità di dimostrare le proprie abilità da creator o da streamer.

La “Crew” della Nacon Academy è infatti un sito “interattivo” che nasce dalla voglia di Nacon di rafforzare il legame con i suoi utenti, di farli diventare protagonisti offrendo loro la possibilità di scegliere una vasta gamma di azioni con cui interagire direttamente con il brand.

Umberto Luciani, Marketing Director, ha dichiarato:

La Nacon Crew si innesta sul progetto Nacon Academy, una community interattiva: abbiamo immaginato una piattaforma di condivisione dove gli utenti potessero sentirsi parte del mondo Nacon. E così, grazie ad un team di professionisti, è nata questa realtà aperta e fortemente innovativa in cui tutti possono creare e condividere contenuti con la possibilità di guadagnare punti e vincere i premi in palio. Non solo: chi ha ambizioni da creator o da streamer può utilizzare la Nacon Crew come strumento per mettere a frutto le proprie capacità. Un progetto senza prece- denti che cambia per sempre il modo di vivere la passione per i videogiochi e per tutto ciò che gli ruota intorno. Siamo estremamente entusiasti e soddisfatti del progetto. Non vediamo l’ora di dare il via a questa nuova straordinaria avventura che, siamo certi, regalerà a tutti tante belle sor- prese.