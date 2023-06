Bandai Namco annuncia Transformers Earthspark In Missione

Outright Games, il celebre editore di prodotti d’intrattenimento interattivi per famiglie, ha annunciato oggi Transformers Earthspark In missione, un nuovo videogioco d’azione single player dedicato ai Transformers e sviluppato in collaborazione con Hasbro, leader globale nel settore dell’intrattenimento. Si tratta del primo videogioco ispirato alla serie d’animazione originale Transformers Earthspark, che ha debuttato a livello globale a novembre del 2022. Quando sarà lanciato entro la fine dell’anno per Xbox One e Xbox Series X|S (solo in versione digitale in Italia), PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch e PC, introdurrà i primi robot Transformers nati sulla Terra a una nuova generazione di fan dei videogiochi.

Transformers Earthspark In missione mette i fan al volante del celebre eroe Bumblebee, mentre guida e combatte per farsi largo in un mondo nuovo, ma pur sempre familiare. Il gioco punta a ricreare fedelmente l’ambientazione e l’atmosfera dell’innovativa serie animata, che segue le avventure di Bumblebee mentre affronta una minaccia misteriosa del suo passato e impedisce al cattivo della serie Dr. Meridian, anche noto come “Mandroid”, di recuperare i pezzi mancanti di una tecnologia antica.

Durante questa avventura ricca d’azione, i giocatori potranno esplorare liberamente tre enormi biomi e completare le missioni dei loro alleati Terran, i primi robot dei Transformers ad essere nati sulla Terra e i nuovi personaggi originali della serie TV. Per completare la sua missione, Bumblebee dovrà anche affrontare e combattere insieme ad alcuni dei Transformers più famosi, tra cui Optimus Prime, Grimlock, Skullcruncher, Nova Storm e Skywarp.

Profondi livelli d’esplorazione e combattimento ricompenseranno i giocatori che effettueranno più partite, durante le quali potranno sbloccare una vasta gamma di aggiornamenti e abilità con cui potranno scoprire nuovi segreti e accedere a luoghi in precedenza non accessibili. Sblocca le abilità necessarie per eliminare i Decepticon con spettacolari attacchi supremi e personalizza Bumblebee selezionando una vasta gamma di scie energetiche del motore da usare in modalità veicolo.