Dune Spice Wars: disponibile il nuovo update Conquest

Funcom e Shiro Games hanno pubblicato nelle ultime ore l’update Conquest di Dune Spice Wars: è il più grande aggiornamento rilasciato finora per il gioco di strategia real-time 4X. Con gli scenari, i vantaggi e le sfide uniche della modalità Conquest, ogni run è una nuova epica lotta per raggiungere la vetta della catena alimentare di Arrakis. Questa sfida in solitaria, unica e dall’alta rigiocabilità, richiede una mano abile nel tirare le fila in tutti i settori, dalla politica all’economia, fino agli intrighi e alla guerra.

Il Conquest Update è il quarto major update nel corso dell’Early Access di Dune: Spice Wars, con il prossimo che rappresenterà il lancio della versione definitiva del gioco.

Qui sotto il nuovo trailer.

La modalità Conquest incoraggia gli utenti a sperimentare nuovi stili di gioco per ognuna delle case principali, ampliando le possibilità con nuovi e potenti vantaggi, mentre si affrontano scenari sempre più impegnativi. Ogni run si svolgerà in modo diverso e richiederà circa 10 ore per essere completata.

Oltre a questa nuova feature, l’aggiornamento ha altro da offrire. Le esercitazioni sono state ampliate, rendendo molto più agevole l’approdo su Arrakis per i nuovi arrivati. Il bilanciamento e le aggiunte più importanti riguardano quasi tutti gli aspetti del gioco, con miglioramenti allo spionaggio, una revisione degli assassini, miglioramenti all’economia e una rielaborazione delle nuke e della gestione delle risorse.

Oltre a tutto ciò, l’aggiornamento Conquest include nuove regioni, un nuovo edificio unico per ogni fazione, miglioramenti alla qualità della vita, un’interfaccia utente migliorata e nove nuovi brani musicali.

L’aggiornamento Conquest rappresenta un ulteriore passo avanti nel lavoro iniziato quasi un anno fa in Early Access: allestire il palcoscenico per l’epico e feroce dramma che si svolge al centro dell’universo. Affinare le molte dinamiche che rendono Dune: Spice Wars l’ideale rappresentazione del capolavoro di Herbert, come il lavoro sul bilanciamento di tutti gli elementi, gli intrighi, i brutali combattimenti, la politica del Landsraad, il flusso di Spezia e le tante minacce sempre dietro l’angolo è l’obiettivo principale di tutto il team di sviluppo, che sta riuscendo nell’intento anche grazie al continuo supporto della community.