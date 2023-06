Barbie: Xbox presenta novità a tema con Forza Horizon 5, Wireless Controller e Xbox Series S

Xbox, insieme a Warner Bros Pictures e Mattel, invita i fan a celebrare l’uscita del nuovo film Barbie, in anteprima nelle sale il 20 luglio.

I fan di nella nota linea di bambole potranno seguire le sue orme con una rosa di novità firmate Xbox come: contenuti esclusivi di Forza Horizon 5 ispirati al film, un video sulle carriere con un tocco di Barbie, le prime bambole di Xbox e, inoltre, l’hardware Xbox personalizzato.

I fan di Forza Horizon 5 gareggiano con le auto di Barbie e Ken

Durante il film si può vedere Barbie a bordo di un elegante e iconica Chevrolet Corvette EV del 1956, che si distingue per le sfumature rosa tipiche della bambola, mentre Ken viaggia su un GMC HUMMER EV Pickup del 2022. I gamer e gli appassionati di Forza Horizon 5 possono unirsi a loro nel gioco, scegliendo tra queste stelle delle quattro ruote, scaricandole dal Message Center del gioco, infatti, appariranno nel garage, pronte per correre.

Incontro con i developers

I developers di Forza parleranno dei loro percorsi professionali, delle scelte e del collegamento con Barbie. Inoltre, Il 14 luglio, i fan potranno seguire una livestream dal Mondo di Barbie, dove potranno sapere di più sul film in uscita e vedere gli ospiti gareggiare giocando a Forza Horizon 5 con le auto di Barbie e Ken.

Xbox si tinge di rosa

Per portare avanti l’impegno di Xbox di essere un’azienda sempre più accessibile e inclusiva, sono state selezionate dieci bambole che rispecchiano le caratteristiche della linea Barbie, che è la linea più diversificata sul mercato. Questa gamma di Barbie è equipaggiata all’ultima moda con accessori Xbox Gear, tra cui una console Xbox Series S, un controller wireless e un adaptive controller. I fan possono vincerle nell’ambito di un concorso a premi internazionale.

Gli hardware Xbox a tema

Xbox porta il look inconfondibile di una delle bambole più riconosciute al mondo sull’Xbox Wireless Controller, con i frontalini intercambiabili, disegnati prendendo ispirazione dagli abiti di Barbie e Ken. Xbox presenta per l’occasione, inoltre, uno dei progetti più frizzanti degli ultimi anni: per i gamer e i fan l’azienda mette in palio un Xbox Series S che è stata trasformata nell’affascinante Barbie DreamHouse. A partire dal 10 luglio sarà possibile vincere queste console, sull’account Twitter di Xbox e Microsoft Rewards.

Il controller e la console in edizione Barbie non sono disponibili alla vendita, è possibile ottenerli solo partecipando al concorso che non sarà disponibile in Italia.

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare l’Xbox Wire.