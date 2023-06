Viper TQS: Thrustmaster svela la sua gamma di prodotti su licenza ufficiale U.S. Air Force e PC compatibili

Sin dal lancio del Hotas Warthog, Thrustmaster ha focalizzato i suoi sforzi nello sviluppo di un ecosistema militare di alto livello per la sua community; quest’anno, Thrustmaster presenta una nuova replica in scala 1:1 del Viper TQS, sulle orme della manetta Hotas Cougar di Thrustmaster presentata nel 2002. Allaccia la cintura e accendi i motori con il ritorno del leggendario sistema del quadrante manetta del Viper, il moderno aereo da caccia multiruolo più utilizzato al mondo.

In occasione del FlightSimExpo 2023, la community degli appassionati di simulazioni di volo ha avuto l’opportunità di vedere in anteprima la gamma di prodotti Viper TQS e provare in prima persona il volo militare di alto livello.

ALLACCIA LA CINTURA E ACCENDI I MOTORI!

Una leggenda che ritorna, grazie alla gamma Viper TQS: il famoso sistema del quadrante manetta del Viper, su licenza ufficiale U.S. Air Force e PC compatibile.

La gamma include il Viper TQS e il Viper Panel, acquistabili separatamente ma disponibili anche in bundle nel Viper TQS Mission Pack.

VIPER TQS

REPLICA UFFICIALE DEL VIPER TQS

Alza il livello delle prestazioni del tuo abitacolo grazie a questo esclusivo Viper TQS della U.S. Air Force per PC. Goditi ergonomie esclusive grazie a una replica in scala 1:1 con il rivestimento dell’impugnatura del leggendario Viper realizzato in metallo.

CINEMATICHE DI VOLO ESCLUSIVE

Ti innamorerai della fedele replica del movimento meccanico della manetta del Viper lungo il proprio asse, con una corsa fluida ed entusiasmante grazie ai cuscinetti a sfera in metallo. Il Viper TQS riproduce le reali sensazioni grazie al suo originale asse su binario, con accesso ai blocchi Idle/Cutoff e Afterburner tramite leve meccaniche e rotazione dell’impugnatura. Inoltre, è semplice optare per un asse totalmente lineare.

ICONICHE FUNZIONI PER IL COMBATTIMENTO AEREO

Viper TQS ti garantisce sensazioni realistiche, grazie a caratteristiche come le manopole in metallo, un pulsante di sgancio rapido Chaff/Flare per lanciare le contromisure nei combattimenti aerei, oltre a interruttori per lo spegnimento delle luci, per un migliore coinvolgimento nei tuoi duelli aerei.

RESISTENZA REGOLABILE

Goditi una corsa della manetta stabile e lineare, priva di zone morte, grazie alla resistenza regolabile. La costruzione in metallo pressofuso garantisce una resistenza costante che rimarrà tale nel tempo, con una precisione chirurgica a 16 bit, grazie al sensore magnetico H.E.A.R.T (HallEffect AccuRate Technology).

VERSATILE E PRONTO PER LA REALTÀ VIRTUALE

Mantieni i tuoi nemici sulla tua linea di tiro! Ognuno dei 21 pulsanti azione è facile da raggiungere; e facile da trovare, anche se stai indossando un visore VR. Inoltre, puoi sfruttare il selettore VR che ti permette di effettuare uno zoom all’interno del tuo Angolo di Visuale, così non ti perderai mai nessuna azione.

MANETTA SCALABILE

Scatena il potenziale del Viper TQS espandendone le capacità di volo e combattimento con il Viper Panel (venduto separatamente): un modulo add-on retroilluminato di alta qualità, dotato di 43 pulsanti (di cui 11 virtuali), leva per il carrello di atterraggio e funzione rilascio (per le emergenze), oltre a una rotella (asse) per il trim.

VIPER PANEL

REPLICA UFFICIALE DEL PANNELLO DI CONTROLLO DEL VIPER

Espandi le tue capacità di combattimento grazie al Viper Panel della U.S. Air Force per PC. Goditi un realismo assoluto grazie al design del pannello di controllo, che replica i controlli dell’abitacolo del Viper, come la leva per il carrello di atterraggio con indicatori luminosi.

CONTROLLI DI VOLO ERGONOMICI

Preparati a decolli, combattimenti e atterraggi intensi, grazie a 43 pulsanti azione in metallo (di cui 11 pulsanti virtuali), una rotella (asse) per il trim, selettori rotanti MODE e PGRM sul pannello CMDS, oltre a interruttori per la funzione rilascio, il puntamento laser, il radar jamming e lo sgancio delle armi.

PANNELLO RETROILLUMINATO REGOLABILE

Viper Panel garantisce sensazioni replica realistiche, come un pannello retroilluminato con indicatori luminosi regolabili sui controlli del carrello di atterraggio e sul pannello TWA (Threat Warning Aux), per un realismo assoluto!

VIPER TQS MISSION PACK

Viper TQS Mission Pack include tutti gli elementi della gamma Viper TQS, per offrire le migliori sensazioni di volo, ispirati ai veri controlli del Viper. Questo nuovo pack include il nuovo Viper TQS e il Viper Panel per ricreare i controlli realistici e le intense sensazioni appannaggio dei veri piloti del Viper.

COMPLETA IL TUO ECOSISTEMA

Trasforma il tuo setup in un autentico abitacolo militare, grazie ai prodotti replica Thrustmaster accompagnati da licenza ufficiale U.S. Air Force. Dalle leve di comando ai sistemi di timonaggio, l’ecosistema Thrustmaster ha tutto ciò di cui hai bisogno per diventare un vero asso del volo. Strike Hard, Strike Fast! (Colpisci Duro, Colpisci Veloce!)

Informazioni commerciali

Viper TQS Mission Pack sarà disponibile al prezzo al dettaglio consigliato di 449,99 £ / 529,99 $ / 499,99 € nelle seguenti regioni: Europa / Asia / Medio Oriente / Nord America.

I preordini iniziano il 23 agosto 2023.

La disponibilità commerciale partirà dal 11 ottobre 2023.

Viper TQS (versione standalone) sarà disponibile al prezzo al dettaglio consigliato di 299,99 £ / 329,99 $ / 329,99 € nelle seguenti regioni: Europa / Asia / Medio Oriente / Nord America.

I preordini iniziano il 23 agosto 2023.

La disponibilità commerciale partirà dal 11 ottobre 2023.

Viper Panel (versione standalone) sarà disponibile al prezzo al dettaglio consigliato di 199,99 £ / 249,99 $ / 229,99 € nelle seguenti regioni: Europa / Asia / Medio Oriente / Nord America.

I preordini iniziano il 23 agosto 2023.