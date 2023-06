Diablo IV: ecco i contenuti della nuova patch

Diablo IV di Blizzard Entertainment ha fatto bene per l’azienda in termini di entrate guadagnate , ma il suo viaggio è solo all’inizio. Di recente è stato pubblicato l’hotfix 1.0.2. La stagione 1 inizia da metà a fine luglio e richiede la creazione di un nuovo personaggio per il contenuto del Battle Pass.

Blizzard ha reso disponibile una nuova patch per correggere bug e ricompense di buff per varie attività di fine gioco. Nel nuovo aggiornamento, Nightmare Dungeons ora premia significativamente più XP dall’uccisione dei nemici e dal completamento. Ancora meglio, ora potete teletrasportarvi direttamente da loro, rendendo molto più facile farmarli. I forzieri Helltide offrono anche “sostanzialmente” più XP bonus quando vengono aperti, e anche i singoli Sussurri completati per l’Albero dei Sussurri assegnano più esperienza su tutta la linea. Inoltre, i boss in roaming in Helltides lascino bottino di qualità superiore in modo più coerente. Il team di sviluppo sta lavorando per aumentare la densità di mostri ed élite nel gioco finale. Aspettatevi che questa modifica venga pubblicata all’inizio della Stagione 1. Trovate le note complete della patch qui. Di seguito una panoramica del titolo tramite il sito ufficiale:

L’eterna battaglia tra il Paradiso Celeste e gli Inferi Fiammeggianti infuria nel caos più totale che minaccia di consumare Sanctuarium. Con infiniti demoni da massacrare, innumerevoli abilità da padroneggiare, spedizioni da incubo e bottino leggendario, quest’ampio open world promette avventura e devastazione. Sopravvivete e conquistate le tenebre o soccombete all’oscurità.

Caratteristiche

Esplorate Sanctuarium

Esplorate il mondo di Sanctuarium proseguendo la battaglia tra le sue ampie terre. Unitevi ad altri avventurieri, riconquistate città sotto assedio, affrontate spedizioni corrotte e scoprite segreti perduti mentre combattete per il destino del mondo.

Diablo IV sarà disponibile su Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 e PC. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.