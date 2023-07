Twinkly Line Recensione: un metro e mezzo di colori

Quando noi di GamesVillage abbiamo avuto l’occasione di provare Twinkly Flex (qui la recensione del prodotto), abbiamo capito quanta qualità il produttore italiano impieghi nella realizzazione dei suoi prodotti, garantendo ai consumatori dei tubi luminosi difficilmente eguagliabili. Flex però si è dimostrato un prodotto non adatto a tutte le esigenze, dato che come detto nella recensione scritta in precedenza, l’installazione esige del tempo che in molti potrebbero non dedicare. Ma quando ci è arrivato lo Starter Set di Twinkly, ossia la striscia LED Twinkly Line, abbiamo subito capito quale due 2 fosse il più adatto sia alle nostre esigenze, sia a quelle dei content creator che vogliono illuminare i propri studi.

Twinkly Line: la semplicità è la soluzione!

La confezione di Twinkly Line include “soltanto” la striscia LED di 1.5 metri (composta da 90 LED in tutto), il cavo di alimentazione con pulsante per accedere ai motivi luminosi di default e lo spinotto per connettere l’alimentatore alla presa elettrica. Stop! La striscia LED si presenta di ottima qualità e la differenza con le altre strisce si nota al primo tocco, dato che i materiali utilizzati spiccano sia all’occhio, che al tatto. Le luci sono protette in un mini-tubicino di plastica che al tempo stesso di quel tocco professionale a tutta la striscia LED. L’unica pecca che abbiamo notato risiede nella lunghezza, che al netto di un prezzo compreso tra i 49.99 e i 65 euro (lo sbalzo di prezzo che abbiamo constatato su Amazon nelle ultime settimane) rende Twinkly Line una striscia LED destinata a portafogli abbastanza gonfi.

Line può essere esteso con il suo Extension Kit (prezzo molto vicino allo Starter Kit), capace di aggiungere altri 1.5 metri, aumentando di fatto sia la lunghezza della striscia LED, sia il prezzo complessivo. Per quanto riguarda l’installazione invece, l’unica cosa da fare è capire dove si vuol applicare il tutto e incollare tramite l’adesivo M3 già applicato nella parte posteriore della striscia. Per installare il tutto ci sono voluti 30 secondi… nulla rispetto al tempo impiegato con Twinkly Flex!

Un mondo di luci ed effetti!

Inserendo Twinkly Line nella corrente, si avrà accesso tramite il pulsante presente sul cavo connettore a pochi (si, davvero pochi) effetti luminosi, ossia quelli base. In un certo senso però, si tratta di effetti in grado comunque di soddisfare gli streamer e i content creator, dato che gli affetti pre-installati (fateci passare questo termine) sono comunque molto carini, luminosi e colorati. La grandezza di Twinkly però risiede nella sua APP gratuita disponibile per Android e iOS. Una volta installata è possibile trasformare il proprio smartphone in una vera e propria console destinata a rendere l’intero ecosistema Twinkly un hub di creatività senza limiti. Tramite l’APP è possibile connettere più strisce LED, tubi o altre fonti luminose del produttore, decidere l’intensità della luminosità, gli effetti (che possono essere creati anche dal nulla) e i colori da utilizzare. A nostro avviso, per sfruttare tutti i 16 milioni di colori proposti dalla striscia LED, occorre necessariamente essere in possesso dell’APP.

La cosa più intelligente da fare se si vuol utilizzare Twinkly Line, date le sue dimensioni ridotte, è quella di mettere la striscia LED in bella vista, impostare la vostra play-list di effetti luminosi e offrire a chiunque vi vedrà uno spettacolo senza precedenti. A nostro avviso infatti, nel prezzo che riteniamo comunque alto per gli standard, è incluso tutta sia la qualità dei materiali, sia la moltitudine di effetti creabili tramite l’APP. Se infatti pensiamo che ben 5 metri di striscia LED di altre marche possono essere pagate addirittura 8 euro (a fronte degli oltre 40 euro di 1.5 metri di Twinkly Line), a questo punto sulla nostra ipotetica bilancia bisogna pesare da una parte il risparmio e l’abbondanza, mentre sul piatto targato Twinkly vanno pesati qualità e abbondanza di effetti. Già, perché anche a luce ben accesa, la luminosità e i colori sgargianti offerti dalla striscia LED sono estremamente notevoli ed è un vero piacere per gli occhi assistere a tutto ciò. Chiudendo le luci invece, l’effetto proposto è così luminoso e intenso da risultare quasi ipnotico! Dunque sta a voi decidere che tipo di spettacolo luminoso offrire agli spettatori e sicuramente, noi vi consigliamo quello targato Twinkly!

Streamer e content creator saranno contenti di sapere che esiste una striscia LED capace di illuminare e rendere ancora più affascinanti le proprie dirette. Twinkly Line fa il suo dovere e sicuramente va posizionata tra le strisce LED top in circolazione. La speranza è che Twinkly possa un giorno immettere sul mercato una striscia LED più lunga e dai costi contenuti, in modo da poter essere accolta in più studi e più location da streaming, dato che a nostro avviso in molti preferiscono ancora sacrificare la qualità e guadagnarne in metraggio. Invece noi siamo soddisfatti delle prestazioni di Twinkly Line e ve ne accorgerete anche voi quando vedrete in azione il tutto durante le nostre dirette Twitch.

VOTO: 8.4