First Playable 2023 registra tante partecipazioni alla nuova edizione

First Playable 2023, la quinta edizione dell’evento business per il settore dei videogiochi in Italia, organizzato da IIDEA e Toscana Film Commission – Fondazione Sistema Toscana, in collaborazione con l’Agenzia ICE, ha raggiunto un traguardo straordinario quest’anno, segnando un record di partecipazione senza precedenti. L’iniziativa che si è svolta il 6 e il 7 luglio scorsi presso l’innovation hub Nana Bianca a Firenze ha attratto un numero senza precedenti di sviluppatori italiani di videogiochi, investitori e publisher provenienti da tutto il mondo.

Hanno preso parte all’evento più di 500 professionisti provenienti da 180 studi di sviluppo italiani e 45 publisher e investitori da 12 Paesi nel mondo – tra cui Regno Unito, Stati Uniti, Canada, Svezia, Spagna, Paesi Bassi, Francia, Polonia, Messico, Giappone, Germania e Italia. Questa partecipazione internazionale ha offerto importanti opportunità di networking e collaborazione, creando un ambiente stimolante per la crescita e lo sviluppo dell’industria dei videogiochi italiana. Durante le due giornate di evento si sono svolti oltre 1.100 business meetings 1:1, offrendo agli sviluppatori italiani l’opportunità di discutere di potenziali collaborazioni con gli operatori internazionali presenti a Firenze. Queste intense sessioni di incontri e hanno favorito lo scambio di idee e la creazione di nuove connessioni e partnership che promuoveranno ulteriormente la crescita e l’innovazione dell’industria videoludica in Italia nel prossimo futuro.

Thalita Malagò, Direttore Generale di IIDEA, ha dichiarato:

Siamo molto soddisfatti per il successo della quinta edizione di First Playable, appena conclusasi nella meravigliosa città di Firenze. Quest’anno abbiamo registrato un’affluenza senza precedenti, segno evidente dell’importante fase di consolidamento che la scena produttiva dei videogiochi sta vivendo oggi nel nostro paese. Questo successo è un simbolo della forza e della vitalità dell’industria dei videogiochi in Italia. IIDEA è particolarmente orgogliosa di come First Playable sia ormai diventato un appuntamento da non perdere non solo per la community di sviluppatori locali ma anche per publisher e investitori internazionali. L’evento rappresenta un’occasione unica per condividere idee, sviluppare nuove collaborazioni e mostrare al mondo l’innovazione e la creatività che è capace di esprimere l’industria dei videogiochi made in Italy.

Anche Stefania Ippoliti, Dirigente Area Cinema Fondazione Sistema Toscana, Mediateca e Toscana Film Commission, ha commentato, rimarcando l’importanza della collaborazione con IIDEA:

Toscana Film Commission è da sempre molto attenta all’innovazione dell’Audiovisivo, per questo i videogiochi, fin da subito, sono stati per noi oggetto di grande interesse. Siamo una regione piena di tradizione, ma anche di curiosità per tutto ciò che è in grado di intercettare gli interessi delle nuove generazioni, per la tecnologia e per l’internazionalizzazione. I videogiochi hanno dimostrato di poter creare sviluppo, occupazione e un’interessante crescita per il nostro Paese. Dunque, con enorme soddisfazione, registriamo gli eccellenti numeri di questa quinta edizione fiorentina.”

L’edizione 2023 ha potuto contare sul supporto di vari partner che, anche attraverso contenuti esclusivi, hanno portato prestigio e valore all’interno dell’evento. Tra questi, Google e Unreal Engine, Diamond Partner dell’iniziativa. Tra i Silver Partner troviamo Acer, AWS for Games, lo studio legale LCA, Maga Animation Studio e TikTok. Tra i Partner ci sono Broken Arms Games, Memorable Games, 34BigThings, Climax Studios e Women in Games Italia. Il Sustainability Partner è stato Treebu, una Società Benefit e start up innovativa che ha supportato First Playable per dare vita alla creazione di una vera e propria foresta per bilanciare in parte le emissioni di questa edizione dell’evento.

Quest’anno, per la prima volta, è stato inoltre presente all’evento anche il MiC – Ministero della Cultura, che ha aperto i lavori di First Playable 2023 con un workshop a cura della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo focalizzato sul tax credit e su quanto questa misura abbia reso più interessante e conveniente investire nelle produzioni videoludiche nazionali per gli operatori stranieri.

Grande emozione, infine, per la cerimonia di premiazione degli Italian Video Games Awards 2023, presentata dalla giornalista, critica e streamer irlandese Aoife Wilson e andata in scena il 6 luglio dal vivo dall’auditorium di Nana Bianca. Durante la serata, sono stati annunciati e premiati i 5 vincitori dei prestigiosi riconoscimenti, e celebrando il talento italiano nell’industria dei videogiochi. La serata si è conclusa con il coinvolgente Italian Video Game Awards Party.

First Playable continua a consolidare il suo ruolo come evento business di spicco per l’industria dei videogiochi in Italia, offrendo una opportunità unica per lo scambio di idee, la creazione di partnership e il riconoscimento del talento italiano nel panorama videoludico locale ed internazionale.

Appuntamento al 2024 per una nuova imperdibile edizione dell’evento!