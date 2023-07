Gex Trilogy annunciato per tutte le piattaforme

Limited Run Games, in collaborazione con il detentore della proprietà intellettuale Square Enix, ha annunciato Gex Trilogy per PlayStation 5, Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch e PC tramite Steam. La collezione includerà Gex, Gex: Enter the Gecko e Gex 3: Deep Cover Gecko. Tutti e tre i titoli erano disponibili sulla PlayStation originale, mentre il primo gioco era disponibile anche per 3D0, PC e SEGA Saturn, e il secondo e il terzo gioco sono stati lanciati anche per Nintendo 64 e Game Boy Color. Trovate qui sotto il trailer di annuncio. Di seguito l’annuncio tramite la pagina Twitter di Limited Run Games:

È l’ora della coda. GEX ritorna attraverso la scienza del Carbon Engine in GEX Trilogy. Avremo maggiori dettagli da condividere in futuro.

Gex è un videogioco platform sviluppato da Crystal Dynamics per la console 3DO nel 1995, successivamente vennero pubblicate altre versioni per PlayStation, Sega Saturn e Microsoft Windows. È il primo dell’omonima serie e narra le avventure di un geco. Durante la storia, il protagonista GEx esplora molti mondi diversi tra loro. Di seguito una panoramica:

Gex combatte attraverso un mondo di arti marziali pieno di ninja, di samurai gecko, e sumo.

Nel cimitero Gex cambia dimensione attraverso i mezzi di informazione.

Gex finisce nel mondo dei cartoni animati.

Gex passa attraverso una fabbrica di imballaggio con la malaria e carnivori cannibali, trappole e ponti.

Gex Trilogy sarà lanciato su PlayStation 5, Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch e PC tramite Steam. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.