Destiny 2: ecco quando si saprà di più sulla nuova espansione

Martedì 22 agosto, Bungie terrà il suo evento annuale di presentazione di Destiny 2, per condividere nuovi dettagli sulla nuova espansione – La Forma Ultima – la stagione 22, la nuova incursione rivisitata e molto altro. Il pre-show partirà alle 17:00 CEST di martedì 22 agosto, mentre la presentazione vera e propria inizierà alle 18:00 CEST. Dopo la presentazione, il post-show seguirà una discussione in diretta sui punti principali del nuovo anno di Destiny 2.

Per gli spettatori su Twitch, Bungie ha attivato i Drop di Twitch, che garantiranno un emblema esclusivo a chiunque segua la Presentazione per almeno 30 minuti dall’inizio dell’evento fino alla conclusione del post-show. Di recente, Bungie ha annunciato che il prossimo raid ripreso, ovvero un raid di Destiny 1 riportato nel sequel con delle modifiche, sarà attivo il 1° settembre. Come la Volta di Vetro e la Caduta del Re, anche questa incursione avrà la modalità Sfida per 48 ore dopo la pubblicazione. Se la si supera, si sblocca la modalità Sfida e la prima squadra a completare le sfide necessarie per il Trionfo segreto riceverà il titolo di Primo Mondo. Ogni volta che una squadra non riuscirà a soddisfare le condizioni per una sfida, verrà automaticamente eliminata.

Per dare la carica giusta ai fan, Bungie ha pubblicato un trailer dell’evento con le reazioni dei giocatori alla storia di Destiny nel corso degli anni visibile in basso. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sullo showcase del 22 agosto, dove Bungie probabilmente annuncerà ufficialmente l’incursione e fornirà dettagli sulla prossima espansione principale.