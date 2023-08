Rhapsody Marl Kingdom Chronicles Recensione: due musical in uno

Dopo aver pubblicato Rhapsody A Musical Adventure, il primo capitolo della saga, all’interno della compilation Prinny Presents NIS Classics Volume 3, NIS ha deciso di dare una nuova vita anche ai due titoli successivi. Il GDR musicale uscito tra il 1998 e il 2000 completa così il suo ritorno sulle console di nuova generazione, all’interno del doppio titolo Rhapsody Marl Kingdom Chronicles, che contiene al proprio interno sia Rhapsody II: Ballad of the Little Princess che Rhapsody III: Memories of Marl Kingdom. La saga aveva stupito al tempo non tanto per la grafica innovativa quanto per uno stile originale che alleggeriva il mondo dei GDR dell’epoca, rendendolo più accessibile anche ai neofiti del genere. A distanza di 20 anni, i simpatici personaggi protagonisti della storia tornano a divertire una nuova generazione di videogiocatori, raccontando come si possano vivere grandi avventure in maniera più leggera.

Rhapsody Marl Kingdom Chronicles: GDR a suon di musica

All’interno di questo doppio videogioco possiamo decidere di intraprendere immediatamente, e volendo anche in parallelo, entrambi i titoli. In ogni caso non è necessario conoscere la storia del primo capitolo per comprendere appieno le vicende che hanno dato il via a questa avventura musicale, grazie ai lunghi testi introduttivi che forniscono tutti i dettagli della storia fino a quel punto.. La caratteristica principale di Rhapsody, in ogni caso, è quella di aver dato un ampio spazio alla musica, trasformando l’avventura in un musical leggero e divertente. Non è raro ascoltare i nostri personaggi mentre si esibiscono in simpatiche canzoni, accompagnate naturalmente da coreografie coordinate che rendono il tutto molto più movimentato. Se però non siete appassionati del genere, non vi preoccupate, non sarete costretti ad assistere a tutta l’esibizione. Basta tenere premuto un tasto e tutta l’azione viene mandata avanti velocemente, con un effetto VHS. Essendo la musica un elemento centrale, l’arma principale dei protagonisti non poteva che essere uno strumento musicale, una tromba per l’esattezza. Un mezzo per combattere ma anche per risvegliare i Puppets, pupazzi che le eroine sono in grado di sentire e che possono richiamare al proprio servizio, per sfruttarne gli specifici poteri in battaglia. Questi elementi così originali hanno reso celebre la saga alla fine del secolo scorso e dopo il ritorno di Cornet, la protagonista del primo capitolo, su Nintendo Switch nel 2022, NIS America ha dato completezza pubblicando Rhapsody Marl Kingdom Chronicles, dove poter vivere il secondo e il terzo capitolo.

Le avventure di Rhapsody II Ballad of the Little Princess prendono piede 12 anni dopo il termine della prima avventura. Cornet è riuscita a salvare, con l’aiuto di Puppet Kururu e dei suoi amici, il suo bel principe Ferdinand che era stato trasformato in pietra dalla perfida strega Marjoly. Ora i due si sono sposati e governano insieme il regno di Marl. Hanno anche dato alla luce una simpatica bambina, la principessa Kurusale Cherie Marl Q, chiamata da tutti Kururu, che ha ereditato i poteri della madre e le sue aspirazioni. Come Cornet tanti anni prima, anche lei sogna di partire per un grande viaggio e trovare il suo bel principe, da sposare e con cui trascorrere felicemente il resto della vita. Parte così insieme a Crea (la figlia di Etoile, la migliore amica di Cornet) per un viaggio che la porta fino a una magica foresta dove le due ragazze vengono attaccate da un drago ma prontamente salvate dall’eroico cavaliere in armatura scintillante Cello. Verrebbe da pensare che tra il giovane e Kururu nasca subito l’amore. Invece la ragazza non ha molta simpatia per il biondo eroe ma si troverà a viaggiare con lui. La strada che il gruppo ha intrapreso, però, è lunga e Kururu avrà tutto il tempo di cambiare idea su Cello, anche se nuovi imprevisti sono dietro l’angolo.

Rhapsody II Ballad of the Little Princess, quindi, esegue un buon copia e incolla della trama già vista nel primo capitolo. A parte qualche piccola deviazione, la strada che porterà la ragazza a trovare il vero amore è abbastanza fedele a quella percorsa da Cornet e Ferdinand. Ma proprio quando ci si trova di fronte a una svolta imprevista, si ha di nuovo la sensazione di vivere una storia già raccontata. Piacevole, divertente e ricca di personaggi molto simpatici ma nulla di estremamente originale. Semplice come la gestione generale del GDR. All’interno di questo mondo in 2D, ci muoviamo all’interno di una grafica a 16bit colorata e onirica. Rispetto al predecessore, che aveva una forte componente tattica, nel 1999 NIS decide di cambiare completamente il gameplay. Niente più movimenti su una scacchiera ma un più classico combattimento a turni, che non ha comunque abbassato la difficoltà generale del gioco. L’equipaggiamento è molto basilare, permettendo di dotare ogni personaggio di tre oggetti, tra armi, protezioni, anelli, etc. Altro aspetto differente dagli altri giochi di questo genere è l’assenza di MP. I nostri combattenti sono sempre in grado di lanciare incantesimi ma per farlo devono spendere una quantità prestabilita di Inotium, la moneta locale. Un aspetto che apre scenari tattici differenti rispetto al solito. L’utilizzo in battaglia dei Puppets, inoltre, riempirà un piccolo pentagramma sullo schermo che, una volta completato, potrà essere utilizzato per attacchi speciali. Questi elementi rendono il gioco più dinamico anche se la trama rimane comunque molto basilare, arricchita certamente da molti dialoghi differenti ma senza uno sviluppo articolato o particolarmente esaltante.

Rhapsody III Memories of Marl Kingdom: un’avventura a racconti

La sensazione che si ha quando ci si confronta con Rhapsody III Memories of Marl Kingdom, l’altro titolo presente in Rhapsody Marl Kingdom Chronicles, è che NIS lo abbia realizzato per dare completezza alla saga piuttosto che creare una vera e propria storia nuova. All’interno di questo titolo, infatti, avremo la possibilità di giocare 6 piccoli capitoli ambientati prima e dopo i due titoli precedenti. Ci troveremo quindi a vestire i panni di Cornet immediatamente dopo la trasformazione in pietra di Ferdinand, aiutandola a trovare la mamma di un piccolo fungo antropomorfo, oppure quelli di Kururu quattro anni dopo la fine di Rhapsody II, quando è costretta a vincere il concorso Miss Marl Kingdom per convincere il padre a dare il benestare alle sue nozze con Cello. In questa terza avventura, però, avremo anche l’occasione di giocare con altri personaggi, provenienti dalle famiglie Marjoly e Akurjo, più un capitolo finale in cui tutti i protagonisti di ogni capitolo, a prescindere dall’epoca storica, sono riuniti insieme per una boss rush finale. Rhapsody III Memories of Marl Kingdom è insomma una raccolta di storie creata per dare maggiore completezza alla saga, andando anche a spiegare alcuni buchi di trama sorti nei capitoli precedenti. Non è inusuale, infatti, incontrare personaggi secondari pronti a spiegarci come si è sviluppata la loro vicenda personale, così da completare un quadro generale più ampio.

Il gameplay generale è rimasto fedele a quello dei classici giochi di ruolo, con l’aggiunta di un aspetto molto interessante, legato alla composizione del team. Il nostro party, infatti, ha un numero massimo di quattro giocatori utilizzabili, di cui potremo scegliere le azioni da compiere in combattimento. A ognuno di questi, però, è possibile aggiungere fino a tre compagni, tra marionette o avversari che hanno scelto di seguirci. Sebbene ognuno di questi abbiano una gestione similare agli altri personaggi per quanto riguarda l’equipaggiamento, durante gli scontri combatteranno in maniera autonoma, scegliendo da soli quale azione compiere. Il risultato è quello di vedere un piccolo esercito composto da ben 16 personaggi, scendere in campo, con sequenze di attacchi alle volte veramente lunghe. Sono stati inoltre inseriti gli MP, così da non dovere intaccare la nostra riserva economica come nel precedente capitolo, mentre rimane invariata la costruzione del pentagramma per scatenare potenti ma simpatici attacchi speciali. A tutto questo viene aggiunta un’ambientazione tridimensionale che però stona con la grafica ancora a 16bit dei personaggi. Il risultato è un titolo sicuramente piacevole da giocare ma che, insieme all’altro titolo contenuto in Rhapsody Marl Kingdom Chronicles, sembra essere più adatto a un pubblico che voglia provare per la prima volta l’esperienza di un GDR senza troppe complicazioni.

PIATTAFORME: Nintendo Switch, PlayStation 5, PC

SVILUPPATORE: Nippon Ichi Software

PUBLISHER: NIS America

Rhapsody Marl Kingdom Chronicles riunisce in un unico titolo il secondo e il terzo capitolo della saga nata alla fine degli anni ’90. In Rhapsody II Ballad of the Little Princess proseguiamo la storia iniziata con Rhapsody: A Musical Adventure vestendo i panni della figlia dodicenne di Cornet, Kururu, dotata degli stessi poteri della madre e alla disperata ricerca di un principe da sposare. Durante il viaggio incontra Cello e inizia a percorrere una storia che, a parte alcune piccole deviazioni, riprende le stesse tappe del primo capitolo. Rhapsody III Memories of Marl Kingdom è invece un insieme di piccoli racconti che vanno ad approfondire da diversi punti di vista, alcune parti della storia precedente. Ambientati prima, durante e dopo gli altri due, ci permette di vestire i panni di Cornet e di Kururu, oltre che di altri personaggi intravisti durante le altre avventure, anche qui senza particolari picchi narrativi. L’aspetto più interessante del titolo è probabilmente legato al suo gameplay. Nel secondo capitolo abbiamo a disposizione un GDR vecchio stampo in versione semplificata. Gli incantesimi vengono lanciati spendendo denaro e l’utilizzo dei Puppets in fase di combattimento rende l’azione più variegata, permettendoci di riempire uno spartito con cui lanciare simpatici ma potenti attacchi. Nel terzo capitolo invece, abbiamo la possibilità di legare a ogni membro del team fino a tre umani, mostri o puppets che supporteranno il proprio leader con attacchi casuali, facendo raggiungere al nostro gruppo l’enorme cifra di 16 membri. Facendo una somma di tutti questi elementi, Rhapsody Marl Kingdom Chronicles è sicuramente un bel modo per vivere un’avventura leggera senza troppe pretese, legata insieme nello stile del musical che rende il tutto ancora più simpatico e divertente.