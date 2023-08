En Garde! recensione: un Cappa & Spada frizzante e irresistibile

Il mondo degli sviluppatori indie si arricchisce con un nuovo Studio, piccolo ma molto promettente: Fireplace Games. Il loro titolo d’esordio è nato come progetto studentesco ma è andato evolvendosi in qualcosa che oggi debutta su Steam come un titolo completo e – ve lo anticipiamo – assolutamente godibile. Nel bene e nel male, difatti, En Garde! è un titolo di rara freschezza nel panorama attuale, deciso a tornare all’essenza stessa del videogioco: il divertimento ragionato, tramite un’azione frenetica ma non sciocca. Ma andiamo per gradi e scopriamo di che si tratta.

En Garde!: sfrontato come la panache, frizzante come una panaché.

En Garde! è un gioco d’azione che va a replicare l’epopea (purtroppo sorpassata ma mai dimenticata) del Cappa e Spada e delle avventure in punta di fioretto di personaggi come Zorro. Un tipo di eroe sfacciato, senza paura, affascinante e abilissimo nel combattimento cortese. Di esempi, nel cinema “di un tempo” ne troviamo parecchi, con l’eccezionale Errol Flynn come interprete archetipale: tra gli ultimi esempi di questo genere di personaggi abbiamo lo Zorro interpretato da Antonio Banderas e il Westley di Cary Elwes ne La Storia Fantastica, ma anche Il Gatto con gli stivali della DreamWorks, non per caso doppiato sempre da Banderas. C’è una certa affinità, certo, con le storie di pirati: l’importante è che ci sia una certa grazia e un savoir faire nei modi, non sempre alla portata di un filibustiere: se guardiamo a Pirati dei Caraibi, ad ogni modo, siamo comunque da quelle parti. Anche perché c’è sempre, sempre bisogno di due cose, in questo genere: azione spettacolare – non dettata tanto da effetti visivi incredibili quanto da coreografie dei combattimenti originali e divertenti… qualcosa a cui Jackie Chan ha sempre guardato, per certi versi – e una certa parlantina, che può accomunare Jack Sparrow a Spider-Man, volendo.

Se con questo preambolo vi siete fatti un’idea del tipo di setting, sappiate che En Garde! lo spinge al massimo, con i quattro capitoli del gioco pensati come fossero puntate di una vecchia serie tv del genere, in bianco e nero, con le (bellissime) musiche di Jean-Claude Charlier a creare un sottofondo tanto “scontato” quanto perfetto, trame e personaggi talmente sopra le righe che fanno il giro e un gameplay che punta al divertire e sfidare il giocatore senza voler essere punitivo.

Yo soy Adalia de Volador

Nel gioco vestiremo i panni di Adalia de Volador, intrepida spadaccina che si batte in favore dei deboli contro il pomposo Conte-Duca. La storia è molto semplice, i personaggi principali si contano sulle dita di una mano e sono sempre caricaturali ma ben scritti nel loro essere fintamente bidimensionali e il tutto non si prende mai troppo sul serio, anzi. Ed è un bene, perché ogni tanto ci vuole anche qualche titolo “leggero” e lontano dalle narrazioni mature tanto in voga oggigiorno… che benvengano sempre, beninteso, perché oltre ad emozionare fanno evolvere il media videoludico e lo fanno apprezzare all’esterno della cerchia di appassionati. Però non va perso neanche l’aspetto giocoso del media stesso, così come c’è bisogno di titoli di qualità dedicati a tutte le fasce di età. En Garde! in questo è fantastico perché non manca certo l’azione entusiasmante, ma è consigliabile anche al cuginetto coi genitori preoccupati dal “tasso di violenza medio” che hanno solitamente i giochi di questo genere.

L’ironia del titolo è molto ben pensata, con alcune gustose chicche, come i soldati sconfitti che, cadendo a terra, si lanciano in divertenti epiteti o bizzarre affermazioni, lasciando intendere in modo buffo che non sono morti.

La vostra occasione per sentirvi come il Gatto con gli Stivali

Il gioco prevede l’avanzare della protagonista lungo le strade della cittadina in cui è ambientato il gioco, secondo percorsi prefissati con una certa libertà d’azione, movimento ed esplorazione, ma non troppo: abbiamo di fronte una sorta di misto tra uno spectacle fighter / stilish action e il figlio segreto del Prince of Persia originale.

Proprio come nel gioco di Jordan Mechner, difatti, dovremo trovare il percorso migliore per proseguire, attivando meccanismi, sbloccando cancelli, saltando e arrampicandoci, fino ad arrivare ai punti di snodo caratterizzati da appassionanti combattimenti.

Combattimenti che sono, per loro natura, pensati per essere di gruppo, ma quanto di più lontano possibile da un musou o anche solo da un hack’n’slash classico: anche in questo l’influenza di PoP è evidente, perché il combattimento segue delle regole di attacco, difesa, schivata, parata e contrattacco che sono la diretta evoluzione di quelle del principino contro le guardie del Visir. Il combat system non è complesso ma fortemente variegato ed è oggettivamente migliore di quello di tanti blasonati titoli tripla A: sono inclusi rapporti di forza ma, oltre a non essere dedito al button mashing, non è neanche un seguace dell’approccio “trial & error (con infinita pazienza)”. Semplicemente, bisogna guardarsi attorno e sfruttare a proprio vantaggio l’ambiente circostante.

Un grande punto a favore del gioco, infatti, è l’aver conferito ai vari nemici una IA piuttosto reattiva, con diverse offensive in contemporanea, ma anche la capacità di cacciarsi (e cacciarvi) nei guai in relazione all’ambiente circostante, che è davvero molto interattivo: stare spalle al muro, vicino a una balaustra, a un tavolo o a una rastrelliera può essere un vantaggio o uno svantaggio a seconda dei casi, dato che è possibile spostare o utilizzare buona parte degli oggetti presenti e il bello del gioco sta proprio nel riuscire a combattere orde di soldati respingendoli in maniera originale e acrobatica. Solo i nemici più basilari possono essere vinti da stoccate semplici: molti altri andranno prima storditi o indeboliti prima di poter intaccare la loro barra della salute. Dato che in molte situazioni vi ritroverete anche una decina di avversari in contemporanea, dovrete industriarvi con salti, fughe e rocamboleschi attacchi contestuali. Un esempio? Vi ritrovate in un refettorio, con le guardie che stanno cenando. Saltare dall’alto su un tavolo creerà scompiglio, buttandone un paio per terra e dandovi il tempo di colpirne in combo un paio, rovesciare un tavolo, calciare una cassa su un altro soldato, afferrare un boccale per lanciarlo sull’avversario più vicino, per poi scattare verso una rastrelliera da far cadere addosso a un altro nemico. Magari infilando nel mezzo anche una taunt, giusto per caricare la barra di “panache” e scatenare una supermossa. Il tutto, attenzione, non sarà fatto con pressione di tasti in stile quick time event, ma contestualmente all’azione. Quest’utilizzo molto intelligente e avvincente dell’ambiente circostante è funzionale, ben implementato, abbastanza originale e soprattutto riproduce anche perfettamente lo stile cinematografico di riferimento. E, in più, lo fa in maniera spiritosa, all’insegna della “panache”, la spavalderia tipica di questo genere di eroi.

Con il supporto di Kowloon (che ha contribuito al successo di titoli come Sifu e Scorn) la neonata Fireplace Games – con pochi mezzi ma una buona dose di inventiva e rielaborazione – realizza un action adventure volutamente molto sopra le righe riportando in auge il genere Cappa & Spada, strizzando l’occhio al pubblico dei giovanissimi, evitando di proporre battaglie troppo cruente ma, allo stesso tempo, non trattandoli da infanti, sfidandoli in maniera più che degna. Il combat system, a dirla tutta, è ben implementato e migliore di tanti altri titoli più blasonati, dando al giocatore davvero tante possibilità di interazione, anche e soprattutto con l’ambiente. Il level design non è rivoluzionario e il lato tecnico dell’opera è chiaramente figlio dell’investimento, ma le animazioni sono più che discrete, con figure e pose ben modellate e una definizione degli ambienti volutamente non fotorealistica ma deliziosamente “pupazzosa”.