HYENAS: pubblicato il nuovo gameplay trailer

SEGA Europe Limited e Creative Assembly hanno pubblicato il gameplay trailer di HYENAS, mostrando al mondo tutta la frenetica azione delle rapine a gravità zero. Guardate i personaggi farsi strada attraverso la nave da saccheggio Earth Vintage, mentre rubano la merce e abbattono i MURF prima dello scontro finale a gravità zero. HYENAS è uno sparatutto multi giocatore di estrazione basato sugli eroi, in cui cinque squadre da tre giocatori si scontrano (oltre a dover affrontare squadre di NPC della sicurezza, noti come MURF) per rubare preziosi cimeli della cultura pop in gigantesche “navi da saccheggio” a tema. HYENAS sarà disponibile al pubblico per la prima volta presso la Hall 8 alla gamescom, l’evento di gaming più grande del mondo, dal 23 al 27 agosto.

Inoltre, tutti i giocatori PC sono invitati a partecipare alla prima closed beta, che avrà inizio il 31 agosto e terminerà l’11 settembre. Le aspiranti Iene sono invitate a registrarsi tramite Steam Playtest. Questa closed beta includerà otto specialisti come le new entry Mozie, la primissima Iena, e il roadie rock and roll Digits. Insieme alla ballerina Prima, all’astronauta Commander Wright, al velocissimo cosplayer Hero-Ki, alla cecchina El Silbón, al gamer Doc Hotfix e alla drag queen esperta di difesa Galaxia, si tufferanno nel vivo dell’azione a gravità zero della nave da saccheggio Earth Vintage. Insieme alla pubblicazione del nuovo trailer di gameplay, è stata annunciata anche la nuova key art ufficiale di HYENAS. L’illustrazione mostra una squadra da tre giocatori composta da Prima, Digits e Commander Wright che emergono da un teletrasportatore per prendere d’assalto una nave da saccheggio.

Articoli Consigliati Enotria The Last Song sarà presente al gamescom con una demo Skull and Bones: è ufficiale, la Closed Beta si terrà solo su PC

HYENAS sarà disponibile per Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 e PC tramite Steam.