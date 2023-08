Enotria The Last Song sarà presente al gamescom con una demo

Enotria: The Last Song, l’attesissimo soulslike ARPG sviluppato da Jyamma Games mostra la Beta Demo su Unreal Engine 5 alla gamescom 2023, Hall 08.1, Stand A 0-11. I visitatori avranno l’opportunità di esplorare le bellezze del soleggiato mondo di Enotria e vivere l’esperienza unica delle meccaniche del suo gameplay provandolo joypad alla mano. Inoltre, Jyamma Games annuncia anche l’apertura ufficiale delle WISHLIST su Steam e PS Store, dando l’opportunità, a tutti i suoi fan, di rimanere aggiornati sugli ultimi sviluppi della creazione del gioco e essere tempestivamente avvisati quando i pre order saranno attivi. Di seguito una panoramica del titolo:

La storia si svolge nell’omonimo continente chiamato Enotria, culla di diverse culture e costumi. Una terra piena di vita, vigorosa, dove le persone vivevano libere e indipendenti. Fino a quando qualcosa ne ha causato la rovina. La maledizione del Canovaccio ha pervaso il mondo ed i suoi abitanti. Privandoli di tutto, ma lasciandoli in uno stato di perenne stasi, nei loro ruoli da recitare all’interno di questa grande Commedia. Ora, di Enotria, non rimane che un pallido ricordo di ciò che era, bloccata in un perenne stato di “bellezza sprecata”. Il vostro compito sarà riportare quelle terre all’antico splendore, in un cammino irto di pericoli e avversità: chiunque abbia creato il Canovaccio farà di tutto per cercare di far rimanere il mondo di Enotria in questo stato di stagnazione e, con loro, tutti i loro adepti. La liberazione sarà un viaggio solitario con molti nemici e, probabilmente, nessun volto amico ad accompagnarvi. Riuscirete a salvare il mondo da soli? E’ ora di alzare il velo di questa farsa e porre fine a questa sciarada una volta per tutte.

Enotria: The last Song è previsto in uscita nel 2024, e sarà disponibile su PC tramite Steam, PS5 e Xbox Series X/S.