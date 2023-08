Dragon Ball Z Kakarot: disponibile il DLC 5

Bandai Namco aveva svelato qualche giorno fa che da oggi sarebbe stato disponibile il DLC 5 di Dragon Ball Z Kakarot, che ne espande la storia offrendo ai giocatori la possibilità di vivere una trama proveniente direttamente dall’adolescenza di Goku. Ambientato durante il 23° Torneo Mondiale, a cui è dedicato l’ultimo episodio dell’anime di Dragon Ball, il DLC inviterà i giocatori nell’arena per un’intensa competizione con una serie di combattimenti epici che richiameranno l’opera originale.

Dato che la storia è ambientata prima degli eventi di Dragon Ball Z, nell’arena ogni abilità dei personaggi rispecchierà la trama del manga: i giocatori saranno limitati nell’utilizzo del ki e non potranno volare durante i combattimenti. Per vincere il Torneo Mondiale dovranno quindi sfruttare al massimo tutte le proprie abilità e il proprio ingegno. Mentre saranno impegnati nei combattimenti principali nell’arena, i giocatori potranno anche esplorarne i dintorni, scoprire nuove missioni secondarie e sbloccare altri contenuti esclusivi del gioco. Il 23° Torneo Mondiale introduce anche alcuni interessanti colpi di scena nelle tipiche battaglie con diversi superpoteri. I concorrenti famosi includono Tien, Yamcha, Krillin, Chiaotzu, Yajirobe e Chi-Chi. Tuttavia, questo torneo Tenkaichi è famoso per la battaglia tra Piccolo (alias Ma Junior) e Goku, tutti cresciuti e pronti a competere. La mancanza del volo significa che correre e schivare a terra sono più importanti.

Dragon Ball Z Kakarot – The 23rd World Tournament è disponibile per PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch e PC da oggi.