Quantum Error: annunciata la data di lancio su PS5

Dopo la sua cancellazione su PS4 e l’annuncio che il titolo è entrato in fase Gold, Quantum Error di TeamKill Media ha finalmente una data di uscita. Il titolo uscirà il 3 novembre per PS5 e un nuovo trailer approfondisce la storia. Date un’occhiata qui sotto e assistete ad alcuni degli orrori che il capitano pompiere Jacob Thomas deve affrontare.

La storia si concentra sulla Monad Quantum Research Facility nel 2109, attaccata da una entità sconosciuta. Thomas e il suo partner Shane Costa vengono inviati per spegnere gli incendi e salvare le persone. Tuttavia, c’è dell’altro in corso e i giocatori esploreranno varie ambientazioni intrise di orrore cosmico. Sviluppato su Unreal Engine 5, Quantum Error supporta tecnologie come Nanite e Soundscape offrendo ombre e illuminazione impressionanti con la sua illuminazione globale. Supporta anche Haptic Feedback, Adaptive Trigger e il microfono DualSense durante le sequenze CPR su PS5. Potete anche aspettarvi “tempi di caricamento quasi istantanei” grazie all’SSD e all’audio 3D. Il titolo arriverà anche su PC e Xbox Series X/S, anche se quest’ultima è in ritardo a causa del suo SSD “più lento”. Di seguito una panoramica del gioco tramite il sito ufficiale:

Quando il Monad Quantum Research Facility – 30 miglia al largo della costa di CA – viene attaccato da un’entità sconosciuta, avvolgendo il complesso in fiamme e mettendolo in un blocco di contenimento completo, viene inviata una richiesta di soccorso per il mutuo aiuto al Garboa Fire Dipartimento di San Francisco, CA. Il capo dei vigili del fuoco Sturgis risponde alla chiamata e invia te, il capitano Jacob Thomas, il vostro partner Shane Costa e un equipaggio in elicottero alla struttura Monad. La vostra missione è semplice: salvare quante più vite possibile dal complesso in fiamme e uscire. Tuttavia, quella che inizia come una missione di salvataggio precipita rapidamente nell’oscurità, quando arrivi e scopri che le cose non sono come sembrano.

