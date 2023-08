Hearthstone: La Stagione 5 sarà disponibile a breve

In questa Stagione di Hearthstone, la Locanda della Battaglia si differenzia dal solito con l’arrivo di nuovissime Anomalie. A partire dal 22 agosto, sarà possibile provare il nuovo eroe: Thorim, Signore delle Tempeste, oltre alle nuove modifiche Anomalia, 32 nuovi servitori (in aggiunta ad alcuni servitori di Livello 7) e nuovi e meravigliosi oggetti cosmetici da indossare nella lotta per la corona. Ecco una panoramica di tutte le novità:

NUOVA MECCANICA: ANOMALIE

Le Anomalie arrivano nella Locanda, aggiungendo regole strane a ogni partita! Con oltre 50 nuove Anomalie grandi e piccole da esplorare, ogni partita sarà completamente nuova!

BENVENUTO THORIM, SIGNORE DELLE TEMPESTE

Gli abitanti di Azeroth si uniscono alla competizione gladiatoria della Battaglia di Hearthstone. Tra di loro c’è il nuovo eroe, Thorim, Signore delle Tempeste, dotato del Potere Eroe passivo “Scegli il tuo campione”: all’inizio della partita, si potrà utilizzare il potere Rinvieni per ottenere un servitore di Livello 7 appena si spenderanno 65 oro. Bisognerà mettere in atto un’astuta strategia e resistere abbastanza a lungo da poter aggiungere questo potente servitore al proprio schieramento.

NUOVI SERVITORI

Ai servitori disponibili ne vengono aggiunti 32 nuovi, oltre a un’altra ondata di accoppiamenti di due tipi e nuovissimi servitori di Livello 7.

ENORMI OGGETTI COSMETICI

La competizione Scontro di tuoni arriva nel negozio! L’annunciatore Gimblo servirà da barista, con partecipanti quali Sfrl Intrattenitore, Bigliettus Bagarino, A. F. Kappa Spettatrice e molti altri! Gli oggetti cosmetici saranno disponibili nel Pacchetto Pass Battaglia di Battaglia e nel negozio di Battaglia.

